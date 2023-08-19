بدء امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

انطلقت بمنطقة الشرقية الأزهرية صباح اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٩م امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني وسط متابعة جادة لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية. وخلال تفقده اللجان الامتحانية شدد رئيس المنطقة على ضرورة تفعيل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات ومنع الغش بكافة طرقه وأشكاله مؤكدًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

ضرورة ضبط اللجان وعدم السماح بحيازة المحمول

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن منطقة الشرقية الأزهرية إن رئيس المنطقة قد أكد على ضرورة ضبط اللجان وعدم السماح بحمل أو حيازة المحمول داخل اللجان منوهًا أنه لن يُسمح بوجود أي تقصير أو مخالفات هذا ويؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي امتحانات الدور الثاني من خلال ثلاثون لجنة موزعة عبر سبع عشر إدارة تعليمية.

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امتحانات الدور الثانى فى القراءات

هذا وأكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٨م امتحانات الدور الثاني لشهادات القراءات بمختلف التخصصات (عالية/ تخصص/ تجويد) ومع بدء امتحانات اليوم الرابع أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن طلاب الشهادات الأزهرية بمعاهد الشرقية الأزهرية يؤدون الامتحانات في هدوء تام بلا أي معوقات جاء ذلك خلال تفقد فضيلته عدد من لجان إدارة شرق الزقازيق.

تنفيذ كافة الضوابط المعمول بها

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن المنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية إنه خلال الزيارة شدد رئيس المنطقة على ضرورة تنفيذ كافة الضوابط المعمول بها لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق مؤكدًا على منع الغش بكافة طرقه وأشكاله. وكذا يؤدى طلاب مرحلة التجويد الامتحانات في مادتي التوحيد والحديث، بينما أدى طلاب مرحلة العالية الامتحانات في مادتي الفواصل، والعلوم والصحة، كما أدى طلاب مرحلة التخصص الامتحان في مادتي الأدب والنصوص، علوم القرآن الكريم. ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية

هذا وقد أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية أن منطقة الشرقية الأزهرية اختتمت التصفيات النهائية على مستوى المنطقة مسابقة المشروع الوطني للقراءة للموسم الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وسط متابعة جادة وإشراف مباشر عبر أيام انعقاد التصفيات.

نتيجة المسابقة على مستوى المنطقة الأزهرية

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز رفيدة محمود محمد بمعهد فتيات عاطف عبد الدايم الابتدائي بإدارة العاشر من رمضان، عن الفئة الأولى وعبد الرحمن محمود محمد السعيد بمعهد العاشر الابتدائي النموذجي، بإدارة العاشر من رمضان، عن الفئة الثانية. وحققت يمنى محمد أحمد عبد الحق بمعهد فتيات عمر بن العاص الإعدادي، بإدارة كفر صقر، وعن الفئة الثالثة حصلت سارة محمد مصطفى عبد العال بمعهد فتيات فاقوس الإعدادي الثانوي، بإدارة فاقوس عن الفئة الرابعة.هذا ومن المقرر في وقت لاحق عقد التصفيات الختامية للطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في وقت لاحق.