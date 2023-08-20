أول صور لعمر فايد في تدريبات فناربخشه

انتظم عمر فايد لاعب المقاولون السابق في تدريبات فريقه الجديد فناربخشه التركي بعد انتقاله رسميا من نادي المقاولون لمدة 4 مواسم.

ويستعد نادي فناربخشه الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر فايد لمواجهة سامسون سبور في الدوري التركي غدا الاثنين.

وأبرزت صحيفة حريت التركية أشهر الصحف التركية، تصريحات الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب ومدرب صلاح والنني بالمنتخب الوطني عن عمر فايد بعد انتقاله لنادي فناربخشة.

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شوقي غريب مدرب صلاح والنني بالمنتخب



وعلق شوقي غريب المدير الفني الحالي للمقاولون، مدرب محمد صلاح ومحمد النني من المنتخب المصري، على إمكانات تلميذه “عمر فايد” أثناء تقييم انتقال فايد إلى فناربخشة.



ووفقًا للصحيفة التركية، كانت تفسيرات مدرب نادي المقاولون شوقي غريب كالتالي: "على الرغم من سنه الشاب، فقد انجذب إلى قوته البدنية ودفاعه القاسي".

وأكد شوقي غريب في تصريحاته للصحيفة عن عمر فايد: "لقد كان أحد اللاعبين في الفريق الذي وثقت به، على الرغم من صغر سنه، فقد لوحظ بقوته البدنية ودفاعه القوي، بعد أن لعب ثلاث مباريات، أصبح أحد ركائز الفريق وشارك في بطولة كرة القدم الأفريقية مع المنتخب المصري للشباب".

وواصل شوقي غريب: "لقد دربت صلاح والنني، أرى أن عمر فايد سيكون مثلهما".

وشدد المدير الفني للمقاولون: "عمر فايد تم ترشيحه فيما بعد كمرشح للمنتخب الأولمبي الذي تأهل لأولمبياد باريس 2024، وكان اللاعب الوحيد المولود عام 2003 للانضمام إلى الفريق الأولمبي".

عمر فايد سيكون امتداد لمحمد صلاح والنني



وأردف: "سبق لي أن دربت محمد صلاح ومحمد النني عندما كنت مدربًا للمنتخب الأولمبي وأرى أن فايد سيكون امتدادًا لهم بطموحه وقدراته البدنية.. رشح فايد كأفضل مدافع من قبل رابطة أندية دوري المحترفين المصري وتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة في عدة مباريات بالدوري المصري الممتاز. عمر فايد هو الأفضل في الدوري المصري وأنا أراه من المدافعين".

وأكدت الصحيفة التركية أن نادي فناربخشة التركي استعان بالمدافع عمر فايد البالغ من العمر 20 عامًا من المقاولون، وهو النادي الذي نشأ فيه نجوم مثل محمد صلاح ومحمد النني.



وأعلن فنربخشة رسميًّا توقيع عقد لمدة 4 سنوات مع عمر فايد.

وأكد النادي التركي: "تعاقد نادينا مع عمر فايد، المدافع المصري المولود عام 2003، والذي يتابعه باعتباره موهبة عالية الإمكانيات.

ووقع عمر فايد عقدًا يلزمه بألواننا لمدة 4 سنوات في حفل التوقيع الذي أقيم على ملعب أولكر فنربخشة Şükrü Saracoğlu Sports كما شارك في المجمع صلاح الدين باقي ومديرنا الرياضي ماريو برانكو، نقول لعمر فايد "أهلا بكم في عائلتنا".



تصريحات عمر فايد



وقال عمر فايد بعد مراسم التوقيع: أنا سعيد جدًّا لوجودي هنا. أود أن أشكر رئيسنا وإدارتنا ومدربنا وفريقنا الفني على رعايتنا وإحضاري إلى هنا وجعلني جزءًا من أكبر نادٍ في تركيا. أود أيضًا أن أشكر مشجعي فنربخشة على الدعم الرائع الذي قدموه لي منذ اليوم الأول للإعلان عن الصفقة.

وأضاف: "سأعمل بجد وسأبذل قصارى جهدي من أجل فنربخشة".