اتهم المجلس السابق بتخريب النادي، عضو عمومية الإسماعيلي يقيد يديه احتجاجا على الميزانية (صور)

شهدت جلسة الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، والتي أقيمت اليوم السبت، عقب انتهاء عملية التصويت بانتخابات مجلس إدارة النادي، قيام أحد الأعضاء بتقييد يديه بحبل وذلك تعبيرًا منه عن رفضه لكافة بنود جلسة الجمعية العمومية ورفضه للموافقة على الميزانية.

السبب وراء تقيد يديه

وأكد شوقي غريب عضو الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه قام بتقييد يديه للتعبير عن رفضه لكل بنود جلسة الجمعية العمومية، متهمًا المجلس السابق بل المجالس السابقة بقيامهم بتخريب الإسماعيلي.



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عضو الجمعية العمومية خلال قيامه بتقييد يديه رفضا لبنود الجلسة، فيتو

عضو الجمعية العمومية خلال قيامه بتقييد يديه رفضا لبنود الجلسة، فيتو

رفضت الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي اعتماد بنود الميزانية، وذلك على هامش الانتخابات المقامة اليوم، حيث شهدت منطقة الملاعب الخلفية للنادي الإسماعيلي، استعراض بنود الميزانية ومناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية.



مد وقت التصويت

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، في وقت سابق مد التصويت لمدة نصف ساعة على أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة والنصف، بدلًا من الخامسة.



وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، أعلنت في وقت سابق مد التصويت لمدة نصف ساعة على أنت تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة والنصف، بدلًا من الخامسة.

عضو الجمعية العمومية خلال قيامه بتقييد يديه رفضا لبنود الجلسة، فيتو

عضو الجمعية العمومية خلال قيامه بتقييد يديه رفضا لبنود الجلسة، فيتو

حيث بدأ أعضاء النادي الإسماعيلي، التصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي، منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم وانتهت الساعة الخامسة والنصف.



وشهدت الساعات الماضية أجواءً هادئة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الإسماعيلي لاختيار مجلس إدارة جديد.



وأقيمت اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بحديقة رضا والملعب رقم 2 بإستاد الإسماعيلية.



وتضم قائمة المرشحين

منصب رئيس النادي كل من:

نصر أبو الحسن وعلى غيط وسليمان أبو عريضة.

نائب الرئيس

عمرو زكي وفرج عمران سالم عمران وأشرف محمد حلمي (أشرف عمارة).

أمين الصندوق

مصطفى شلة ومحمد أمير درويش وعلي عبدالله عبادي وأشرف أحمد عبد اللطيف دويدار.

عضوية مجلس الإدارة

حمد حسن عيد حمد، محسن عبد المسيح، أسامة محمد محمد السيد، محمد نبيل النجدي، سماح عرفة يوسف، كمال حمودة كمال، أحمد محمد عبد السميع، محسن حنفي أبو الحسن، محمد إبراهيم محمود أحمد، وليد أحمد فؤاد، شوقي عوض عبد العزيز، أحمد جمال فهيم، محمد السيد محمد محمد، أحمد محمد عبد الرحمن، أسامة محمد محمد سيد.

عضو مجلس إدارة (تحت السن)

أيمن محمد أحمد هاشم، محمد جمال عبد المنعم، محمد عبد العال أحمد عفيفي، عمر عادل السيد علي الطنطاوي، حسام عبد البديع كامل، إبراهيم محمد مدبولي.

