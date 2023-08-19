الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أنغام تعلق على آراء الجماهير في فستان حفل العلمين (فيديو)

الفنانة انغام، فيتو
الفنانة انغام، فيتو

فستان أنغام، علقت الفنانة أنغام على ردود أفعال الجماهير على فستانها الذي ارتدته خلال حفلها الغنائي بمدينة العلمين الجديدة.

 

قصة فستان انغام

وقالت أنغام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي":"قعدت فكرت ألبس إيه يكون مناسب للجو الحلو بتاع العلمين وفي منطقة ساحلية الأفضل في العالم".
 

تعلق أنغام بالبحر

وأضافت: "أنا إسكندرانية الساحل الشمالي ده روحي وبحس إني لما أبقى قريبة من البحر إني عايشة في بيئتي اللي لازم أبقى فيها".
 

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أجواء العلمين 

وتابعت: "قبل الحفلة بيوم كنت بفكر ألبس ايه يناسب أجواء العلمين ويعطي نفس الإحساس وما نبعدش عن الجو ونبقى لايقين على الساحل واللون كان حلو وكان تصميم لبناني، والحمد لله الإطلالة نالت إعجاب الناس ودي حاجة بسطتني وحسيت إن اللون مشرق ولايق على المكان".
 

وتصدرت النجمة أنغام خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب حفلها الغنائي الضخم والذي أقيم مساء أمس الجمعة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وشهد حضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد".

 

حفل أنغام في العلمين الجديدة

وتألقت أنغام خلال الحفل بباقة من أجمل أغانيها والتي يحبها الجمهور، ومنها: "هتشتاقوا" و"حالة خاصة جدا" و"بتعدى السنين"، و"مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك".


بكاء أنغام بعد أغنية أكتبلك تعهد

وفي مشهد مؤثر خلال الحفل، بكت أنغام عقب غنائها "اكتبلك تعهد"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر معها، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تبكي فيها أنغام أثناء أو بعد غناء "اكتبلك تعهد".

ليست المرة الأولى 

وبكت أنغام أثناء غناء “اكتبلك تعهد” في حفلاتها أكثر من مرة، لعل أبرزها في العام الماضي عندما بكت أثناء تقديمها الأغنية في حفل دار الأوبرا المصرية.

 

وانهمرت دموع أنغام حين غنتها بدون موسيقى مرتين بطلب من الجماهير التي تأثرت كثيرا بعد سماعها الأغنية.


سر بكاء أنغام

أنغام لم تكشف قبل ذلك بشكل مباشر سبب بكائها أثناء تقديم أغنية "أكتبلك تعهد" والتي صدرت ضمن ألبومها عام ٢٠١٥، إلا أنها تحدثت عن قصة الأغنية في أكثر من لقاء تلفزيوني وكان من ضمنها برنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة أون أي ويقدمه الفنان أمير كرارة.

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قصة أغنية أكتبلك تعهد

وتحدثت أنغام عن أغنية "أكتبلك تعهد"، قائلة: "حدوته الأغنية لم تكن فكرتي فهي لـ بهاء الدين محمد"، متابعة: "أضفت كوبليه (كل اللي فاضل مني صوت) وبهاء الدين محمد بيزعل لما بقول الكلام ده".

 

وأضافت: "بهاء زعل أما حكيت اللي حصل، بس أنا قولت له اتكلم في الكوبليه التاني عن حاجة ليا، إيه أغلى حاجة عندي ولو فضل هيكون هو الحاجة الوحيدة اللي أعيش بيها.. وكانت صوتي".

 

وأشارت إلى أن "الفكرة الخرافية بتاعت أغنية أكتبلك تعهد فكرته هو، لكنه لم يكتب الكوبليه الثاني، ومع نقاشنا أتى الكوبليه قويا".

 

وأوضحت: "الجمهور تفاعل مع الأغنية، بالرغم من أن الأغنية اتعرضت على أشخاص قبلي، ولا أعرف سبب رفضهم، ولكن اكتمل اللحن بطريقة تشبه لون أنغام".


أغنية اكتبلك تعهد

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان إيهاب عبد الواحد.

 

وتقول كلمات الأغنية: "ممكن تسيبني اشتري عمري اللي باقي قول بكام.. مش عايزه أعيشه معاك عشان لو عشته كله جراح حرام.. ولو انت خايف لما تسيبني هقابل بعدك حد يصوني.. وأنت لو مبقتش بتصدق كلامي.. أنا ممكن أكتبلك تعهد مني أني هعيش لوحدي.. باقي عمري بس اعيشه باحترام".

 

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