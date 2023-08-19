السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أكتبلك تعهد، سر بكاء أنغام أثناء غنائها وهذه قصة الأغنية (فيديو)

أنغام من حفل العلمين،
أنغام من حفل العلمين، فيتو

تصدرت النجمة أنغام خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب حفلها الغنائي الضخم والذي أقيم مساء أمس الجمعة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وشهد حضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد".

 

حفل أنغام في العلمين الجديدة

وتألقت أنغام خلال الحفل بباقة من أجمل أغانيها والتي يحبها الجمهور، ومنها: "هتشتاقوا" و"حالة خاصة جدا" و"بتعدى السنين"، و"مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك".

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بكاء أنغام بعد أغنية أكتبلك تعهد

وفي مشهد مؤثر خلال الحفل، بكت أنغام عقب غنائها "اكتبلك تعهد"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر معها، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تبكي فيها أنغام أثناء أو بعد غناء "اكتبلك تعهد".

 

ليست المرة الأولى 

وبكت أنغام أثناء غناء “اكتبلك تعهد” في حفلاتها أكثر من مرة، لعل أبرزها في العام الماضي عندما بكت أثناء تقديمها الأغنية في حفل دار الأوبرا المصرية.

وانهمرت دموع أنغام حين غنتها بدون موسيقى مرتين بطلب من الجماهير التي تأثرت كثيرا بعد سماعها الأغنية.

سر بكاء أنغام

أنغام لم تكشف قبل ذلك بشكل مباشر سبب بكائها أثناء تقديم أغنية "أكتبلك تعهد" والتي صدرت ضمن ألبومها عام ٢٠١٥، إلا أنها تحدثت عن قصة الأغنية في أكثر من لقاء تلفزيوني وكان من ضمنها برنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة أون أي ويقدمه الفنان أمير كرارة.

قصة أغنية أكتبلك تعهد

وتحدثت أنغام عن أغنية "أكتبلك تعهد"، قائلة: "حدوته الأغنية لم تكن فكرتي فهي لـ بهاء الدين محمد"، متابعة: "أضفت كوبليه (كل اللي فاضل مني صوت) وبهاء الدين محمد بيزعل لما بقول الكلام ده".
وأضافت: "بهاء زعل أما حكيت اللي حصل، بس أنا قولت له اتكلم في الكوبليه التاني عن حاجة ليا، إيه أغلى حاجة عندي ولو فضل هيكون هو الحاجة الوحيدة اللي أعيش بيها.. وكانت صوتي".

وأشارت إلى أن "الفكرة الخرافية بتاعت أغنية أكتبلك تعهد فكرته هو، لكنه لم يكتب الكوبليه الثاني، ومع نقاشنا أتى الكوبليه قويا".

وأوضحت: "الجمهور تفاعل مع الأغنية، بالرغم من أن الأغنية اتعرضت على أشخاص قبلي، ولا أعرف سبب رفضهم، ولكن اكتمل اللحن بطريقة تشبه لون أنغام".

أغنية اكتبلك تعهد

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان إيهاب عبد الواحد.

وتقول كلمات الأغنية: "ممكن تسيبني اشتري عمري اللي باقي قول بكام.. مش عايزه أعيشه معاك عشان لو عشته كله جراح حرام.. ولو انت خايف لما تسيبني هقابل بعدك حد يصوني.. وأنت لو مبقتش بتصدق كلامي.. أنا ممكن أكتبلك تعهد مني أني هعيش لوحدي.. باقي عمري بس اعيشه باحترام".

مشاهد حفل أنغام في العلمين الجديدة، الفنانة تبكي بعد هذه الأغنية (فيديو)

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