السبت 19 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن يكشف غموض فيديو التعدي على سيدة في الدقهلية

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، غموض واقعة فيديو قيام شخص بالتعدي على سيدة بالضرب بالأيدي بالطريق العام بالدقهلية.

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 رصدت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" يظهر خلاله (أحد الأشخاص) حال قيامه بالتعدي على سيدة بالضرب بالأيدى بالطريق العام.

وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (ربة منزل "الظاهرة بمقطع الفيديو"  - مقيمة بمحافظة الدقهلية)، بتضررها من "شقيقها" الظاهر بمقطع الفيديو، لقيامه بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي دون إصابات لوجود خلافات بينهما حول الميراث.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية الدقهلية مركز شرطة بلقاس مديرية أمن الدقهلية

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