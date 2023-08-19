السبت 19 أغسطس 2023
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حوادث

أمن دمياط يعيد طفلًا ضل الطريق برأس البر لوالده

مديرية أمن دمياط،فيتو
مديرية أمن دمياط،فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط فى سرعة الاستجابة لبلاغ سيدة “تحمل جنسية إحدى الدول - مقيمة بدمياط”  بالعثورعلى نجلها طفل 6 سنوات ضل الطريق حال تواجدهما بمنطقة رأس البر.


أمن دمياط يعيد طفلا ضل الطريق برأس البرلوالده

وتم العثور على الطفل "بحالة جيدة" وتسليمه لوالدته، وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وفى وقت سابق،نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في إعادة أجنبي يعانى من اضطرابات نفسية متغيب لأسرته  فى مدينة نصر.

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عودة أجنبى لأهله بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بغياب نجله (يحمل ذات الجنسية "يعانى من اضطرابات نفسية"). 

 

المتغيب وأسرته، فيتو


بالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من العثور عليه حال سيره بدائرة القسم، وتم اصطحابه وتقديم كافة المساعدات وتسليمه لأهليته، ومن جانبهم تقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة التعامل والاستجابة

 

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مديرية أمن دمياط مدينة رأس البر اعادة طفل تائه فى رأس البر وزارة الداخلية

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