السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

اشتعال الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي بسبب رفض الميزانية ( فيديو وصور)

جانب من الجلسة، فيتو
جانب من الجلسة، فيتو

رفضت الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي اعتماد بنود الميزانية، وذلك على هامش الانتخابات المقامة اليوم، حيث شهدت منطقة الملاعب الخلفية للنادي الإسماعيلي، استعراض بنود الميزانية ومناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية.

 وأصر الأعضاء على رفض الميزانية المقدمة من اللجنة المعينة لتسيير أعمال النادي الإسماعيلي وذلك في حضور المحاسب القانوني.
 

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وكانت  اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، أعلنت غلق صناديق الاقتراع وعمليات التصويت بانتخابات اختيار مجلس إدارة النادي وبدء عمليات فرز الأصوات، والتي تجرى في مقر اللجنة الانتخابية بحديقة رضا الواقعة، بشارع رضا بوسط مدينة الإسماعيلية.  

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جانب من الجلسة، فيتو
جانب من الجلسة، فيتو

مد وقت التصويت

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، أعلنت في وقت سابق مد التصويت لمدة نصف ساعة على أنت تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة والنصف، بدلًا من الخامسة. 

حيث بدأ أعضاء النادي الإسماعيلي، التصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي، منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم وانتهت الساعة الخامسة والنصف. 

جانب من الجلسة، فيتو
جانب من الجلسة، فيتو

وشهدت الساعات الماضية أجواءً هادئة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الإسماعيلي لاختيار مجلس إدارة جديد. 
 

وأقيمت اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بحديقة رضا والملعب رقم 2 بإستاد الإسماعيلية. 

جانب من الجلسة، فيتو
جانب من الجلسة، فيتو

وتقدم 31 شخصا للترشيح على مجلس إدارة نادى الإسماعيلي الذي سيتكون من “رئيس+ نائب + أمين صندوق + 4 أعضاء + عضو تحت السن”.

 

وتضم قائمة المرشحين 

منصب رئيس النادي كل من:

 نصر أبو الحسن وعلى غيط وسليمان أبو عريضة.

نائب الرئيس 

عمرو زكي وفرج عمران سالم عمران وأشرف محمد حلمي (أشرف عمارة).

أمين الصندوق

 مصطفى شلة ومحمد أمير درويش وعلي عبدالله عبادي وأشرف أحمد عبد اللطيف دويدار.

عضوية مجلس الإدارة

حمد حسن عيد حمد، محسن عبد المسيح، أسامة محمد محمد السيد، محمد نبيل النجدي، سماح عرفة يوسف، كمال حمودة كمال، أحمد محمد عبد السميع، محسن حنفي أبو الحسن، محمد إبراهيم محمود أحمد، وليد أحمد فؤاد، شوقي عوض عبد العزيز، أحمد جمال فهيم، محمد السيد محمد محمد، أحمد محمد عبد الرحمن، أسامة محمد محمد سيد.

 

عضو مجلس إدارة (تحت السن) 

أيمن محمد أحمد هاشم، محمد جمال عبد المنعم، محمد عبد العال أحمد عفيفي، عمر عادل السيد علي الطنطاوي، حسام عبد البديع كامل، إبراهيم محمد مدبولي.

 

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