محمد رمضان لجمهور حفل جدة: بتحسد عليكم أنتم نمبر 1 (فيديو)

أشعل النجم محمد رمضان حفله الغنائي في المملكة العربية السعودية المُقام ضمن فعاليات حفلات صيف جدة 2023.

ووسط استعراضات مبهرة قدم رمضان أولى أغنياته بالحفل وهي نمبر 1 وسط تفاعل جماهيري ضخم وعلق رمضان على هذا التفاعل قائلًا: أنا بتحسد عليكم وأنتم نمبر 1 الحقيقيين كل الحروب اللي بشوفها في حياتي بسبب حبكم الجميل.

وقبل صعوده على المسرح أعدت السعودية فيلمًا وثائقيًّا خاصًّا عن مسيرة محمد رمضان.

أسعار تذاكر محمد رمضان في السعودية

وطرحت الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان أسعار التذاكر وجاءت الفئات كالآتي:

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-الفئة الأولى بـ 50 ريالًا سعوديًّا

-الفئة الثانية بـ 90 ريالًا سعوديًّا.

الحضور لحفلة محمد رمضان متواجدين من بدري وكلهم حماس لبدايتها في جدة سوبردوم 🤩❤️



⁧#تقويم_فعاليات_جدة⁩

⁧#مع_بعض_طول_السنة pic.twitter.com/mnA5MTrRVc — تقويم فعاليات جدة | Jeddah Events Calendar (@JEDCalendar) August 19, 2023

ومن ناحية أخرى، تحدث الفنان محمد رمضان عن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، الذي من المفترض أن يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، بعد نجاح الجزء الأول، مؤكدًا أنه من الممكن أن يؤجل الجزء الثاني إلى رمضان 2025.

تأجيل الجزء الثاني لجعفر العمدة

وقال محمد رمضان في لقاء له على هامش: شغالين على جعفر العمدة الجزء الثاني ولكن لسه لم نحسم موعد طرحه، سواء في رمضان 2024 أو رمضان 2025، احتمال آخد بريك سنة في 2024 والمسلسل ينزل 2025، واحتمال أيضا ما أخدش بريك وهيكون الموضوع قاسي شوية عليا.

ويبدو أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن تتسبب في تأجيل مشروع الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، ومن بينها انشغال الفنانة هالة صدقي وارتباطها بعمل درامي خليجي والذي سوف يصور خارج مصر، كما أن المخرج محمد سامي مشغول حاليا بكتابة وتصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي سوف يشارك في سباق دراما رمضان المقبل.

ومن المفترض أن يكون هناك قرار حسام خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، حتى يتمكن أبطاله من معرفة خطتهم، ما إذا كانوا سوف يشاركون في بطولته هذا العام أو التعاقد على أعمال درامية أخرى في حالة تأجيله لمدة عام آخر.

ومسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان ومي كساب واحمد فهيم وهالة صدقي وتأليف وإخراج محمد سامي.