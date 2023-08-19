فينسيوس يقود تشكيل ريال مدريد أمام الميريا بالليجا

الدوري الإسباني، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهة الميريا في الجولة الثانية من الليجا، وتقام المباراة علي ملعب العاب البحر الأبيض المتوسط معقل فريق الميريا.

وجاء تشكيل ريال مدريد علي النحو التالي:

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمي: لونين

خط الدفاع: كارفخال، روديجير، الابا، جارسيا

خط الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو، فينسيوس جونيور

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موعد مباراة ريال مدريد وألميريا

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد ألميريا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت.



وشهدت قائمة نادي ريال مدريد تواجد إدواردو كامافينجا، الذي أثيرت الشكوك حول تواجده في لقاء اليوم، بعدما تعرض للإصابة.

ريال مدريد، افتتح مشواره في الليجا بالفوز 2-0 على أتلتيك بيلباو، فيما خسر ألميريا بنفس النتيجة على ملعبه أمام رايو فاليكانو.

رحيل نيمار يعقد مهمة ريال مدريد في ضم مبابي

وذكرت صحيفة "ماركا" أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي، سيسهل مهمة باريس في الحفاظ على كيليان مبابي.

وأوضحت أنه بات بإمكان إدارة باريس أن تقدم عرضا ماليا أفضل لمبابي، بعد التخلص من راتب نجم السامبا.

ونوهت "كما أن علاقة مبابي ونيمار لم تكن جيدة، وهو ما يفسر رغبة كيليان في ضرورة الاستغناء عن زميله البرازيلي".

كما سلطت "ماركا" الضوء على مقطع الفيديو، الذي ودع فيه نيمار زملاءه في باريس، الخميس الماضي.

ولفتت أن نيمار عانق جميع لاعبي باريس بحرارة، إلا أن ابتسامته تلاشت وكان العناق باردا عندما حان الدور على مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وضغط الفريق الفرنسي لبيعه هذا الصيف، لكن المحاولات لم تنجح حتى الآن.

ويقال إن إدارة ريال مدريد رفضت التدخل في الصراع بين مبابي وناصر الخليفي رئيس باريس، وتخطط لضم اللاعب مجانا بعد نهاية عقده.