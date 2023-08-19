ساتر رملي لحجز المياه المسربة من انهيار جزئي لحوض تبخير المياه بمحطة كهرباء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تمت السيطرة على حادث انهيار جزئي مفاجئ بأحد أحواض التبخير خارج سور محطة كهرباء غرب المركبة بجحدم، مساء اليوم، ونجاح قوات الحماية المدنية ومعدات الحملة الميكانيكية بمركزي منفلوط وأسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي من كسح المياه وعمل ساتر رملي لحجز المياه وسرعة التعامل معها ولا توجد أى خسائر في الأرواح وعدم تأثر سير العمل بمحطة كهرباء غرب وتم اتخاذ التدابير البديلة.

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انهيار جزئي



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة، مساء اليوم السبت، يفيد انهيار جزئى مفاجىء بطول حوالى 6 متر طولى فوق مستوى سطح الارض من الساتر الترابى لحوض التبخير الواقع خارج سور المحطة والذى يستخدم فى استيعاب كميات مياه الصرف الصناعى للمحطة والذى تعتمد فكرته على اعادة تبخير المياه وترتب على الحادث تسرب المياه الى الاراضى الصحراوية المجاورة لها بعيدا عن الكتلة السكنية وتأثر منطقة المدافن المجاورة لها.

الدفع ب10 سيارات شفط



واشار المحافظ الى انه فور الاخطار بالبلاغ،أصدر تكليفاته للمحاسب عدلى ابو عقيل السكرتير العام المساعد بالتوجه الى مكان الحادث وعلى الفور انتقل السكرتير المساعد والعميد رفيق فوزى مدير ادارة الحماية المدنية وقوات الحماية ومعدات الحملات الميكانيكية الى مكان الحادث حيث تم الدفع ل 10 سيارات شفط مياه و4 لودر من معدات الحماية المدنية والحملة الميكانيكية بمركز منفلوط ومعدات شركة اسيوط لتكرير البترول ولا توجد أى خسائر فى الارواح، بإستثناء تضرر منطقة المدافن المجاورة لها.



كما تابع محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط والعقيد محمد الجنزورى بادارة الحماية المدنية وفريق الانقاذ البرى أعمال شفط المياه من اماكن التجمعات واقامة ساتر رملى لحجز المياه ومنعها من التدفق الى الخارج والدفع ب2ديزل كهربائى تحسبًا لانقطاع الكهرباء على القرى المجاورة، وعدم تأثر سير العمل بمحطة كهرباء غرب والتعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.



وأمر المحافظ باستمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة بمشاركة محمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ ويحيى زكريا ابورحمة مدير ادارة الكوارث والازمات بالمحافظة ومتابعته المستمرة لتداعيات الحادث والسيطرة عليه والتنسيق بين كافة الجهات التفنيذية المشاركة، كما قرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط بالتنسيق مع مسئولى محطة كهرباء غرب أسيوط لمعاينة موقع الحادث وكتابة تقرير عن أسبابه وتداعياته واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الحادث ومنع تكراره مستقبلًا وتوجيه مديرية التضامن الاجتماعى بتفقد الاماكن المتأثرة لبيان اى اضرار من عدمه واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع الجهات التنفيذية وقوات الحماية المدنية المشاركة فى السيطرة على الحادث ومواجهة تداعياته.

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