انهيار جزئي لحوض تبريد مياه محطة كهرباء غرب أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يتابع حادث انهيار جزئي لأحد أحواض مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب المركبة بجحدم، مساء اليوم، مما أدى إلى تسرب المياه إلى بعض الأراضي الصحراوية المجاورة للمحطة بعيدا عن الكتلة السكنية

وأشار المحافظ إلى تواجد جميع الأجهزة التنفيذية وتواجد قوات الحماية المدنية ومعدات الحملة الميكانيكية لمركز منفلوط بموقع الحادث ولا يوجد أي خسائر في الأرواح مؤكدا على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والبترول والغاز الطبيعي والتضامن الاجتماعى لمواجهة تداعيات الأزمة والتعامل الفوري معها واتخاذ التدابير البديلة.

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كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار جزئي بأحد أحواض تجميع مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب اسيوط المركبة بجحدم التابعة لمركز منفلوط وتسرب المياه إلى الأراضي الصحراوية المجاورة لها بعيدا عن الكتلة السكنية.

معدات الحملة الميكانيكية

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته بتوجيه كافة الاجهزة التنفيذية بموقع الحادث وتوجيه قوات الحماية المدنية ومعدات الحملات الميكانيكية والكسح لشفط المياه والتعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كسح وشفط المياه

حيث انتقل إلى موقع الحادث كل من محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط وقوات الحماية المدنية وفريق الانقاذ البرى وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية و2 لودر من الحملة الميكانيكية بمركز منفلوط ولودر من شركة اسيوط لتكرير البترول و2 سيارة كسح من مركز اسيوط لشفط المياه ولا توجد أي خسائر في الأرواح، باستثناء تضرر منطقة المدافن المجاورة لها.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط بالتنسيق مع مسئولي محطة كهرباء غرب أسيوط لمعاينة موقع الحادث وكتابة تقرير عن أسبابه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الحادث ومنع تكراره مستقبلًا.