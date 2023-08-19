السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اللواء طارق المهدي: الجالية الروسية في البحر الأحمر دعمت ثورة الشعب المصري في 30 يونيو

اللواء طارق المهدي،
اللواء طارق المهدي، فيتو

أكد اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية والبحر الأحمر الأسبق، أن العلاقات المصرية الروسية تمثل نموذجًا خاصًّا وفريدًا في العلاقات الدولية، لافتًا إلى أن التعاون بين البلدين اتسم دائمًا بتبادل المنفعة ودعم التنمية التي تعتبر إحدى محددات الأمن القومي للدول.

 

وكشف المهدي أن الشعب المصري ينحاز إلى روسيا نظرًا للعلاقات الودية التي تجمع الشعبين، والمساهمة الروسية في عمليات التنمية في مصر خلال العقود الماضية، لافتًا إلى أن محبة الشعب الروسي لمصر والمصريين ظهرت في تنظيم الجالية الروسية في محافظة البحر الأحمر تظاهرة كبيرة يوم 30 يونيو 2013 لدعم ثورة الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن محافظة البحر الأحمر بها أكثر من 25 ألف مواطن روسي مقيمين بشكل دائم.

 

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وقال إن مصر لديها الرغبة في أن تكون جزءًا من نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب لما لذلك من فوائد على كل دول العالم، مثمنا الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الروسي باعتماد الجنية المصري ضمن العملات الرئيسية في البنوك الروسية، معتبرا ذلك بداية التأسيس لمستوى جديد وأعمق من العلاقات بين البلدين.

 

80 عاما مصر وروسيا

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بدعم السفارة الروسية بالقاهرة مؤتمرا بعنوان "روسيا ومصر: ثمانون عامًا من الشراكة الإستراتيجية" بمناسبة الذكرى الـ ٨٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الذي سنحتفل في 26 أغسطس من هذا العام.

 

وتم المناقشة خلال الجلستين المتكاملتين الجوانب المختلفة التفاعل بين الدولتين، بما في ذلك التنسيق في مجال السياسة الخارجية والتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بالإضافة إلى سبل مواصلة تعزيز التعاون في هذه المجالات. 

 

وتم إيلاء الاهتمام الخاص للمشاريع الكبرى التي تنفذها روسيا ومصر، بما في ذلك بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وحضر الفعالية ممثلو الدوائر العلمية والاجتماعية والسياسية والتعليمية من البلدين والصحفيون الروس والمصريون.

 

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وألقى القائم بأعمال سفارة روسيا في مصر يوري ماتفييف الكلمات الترحيبية وتم تأكيد الطبيعة القوية لعلاقات الصداقة التاريخية بين القاهرة وموسكو التي تم تعزيزها تدريجيًّا على مدار ثمانين عامًا والتي وصلت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.  

 

وتمت الإشارة إلى رمزية إقامة علاقاتنا في ذروة الحرب العالمية الثانية عندما اتحد العالم كله لمواجهة تهديد الاستعباد والإبادة على يد النازيين. وتمت الإشارة إلى أن دولتينا تتمتع اليوم بمستوى عالٍ من الثقة السياسية والتنسيق في مختلف المجالات.  

 

وأعرب يوري ماتفييف عن أمله في أن يعطي هذا المؤتمر دفعًا إضافيًّا لتعزيز التفاعل الثنائي وأواصر الصداقة بين الشعوب.

 

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