السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

القائم بأعمال السفير الروسي: مصر وأفريقيا لهما دور كبير في النظام العالمي الجديد

القائم بأعمال السفير
القائم بأعمال السفير الروسي والزميل أحمد ممدوح، فيتو

قال يوري ماتفيف، القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة، إن رؤية موسكو للنظام العالمي الجديد القائم على تعدد الأقطاب يستهدف أن يكون لدول العالم كافة مكان فاعل في هذا النظام دون أن تكون تابع لأي قوى آخرى، وأن روسيا تمتلك رؤية كاملة للعالم  في ظل النظام متعدد الأقطاب. 

 

النظام العالمي متعدد الأقطاب

وأضاف ماتفيف في تصريح خاص لـ فيتو أن الغرب استأثر بقطبية العالم لقرون وحان وقت نقل مركز القطبية بعد سنوات طويلة من الاستئثار الغربي بمعطيات النفوذ في العالم، وأنه يجب مصر والدول العربية والأفريقية أن يكون لها دورا كبيرا في النظام العالمي الجديد.

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المساهمة السوفيتية في تطوير الصناعة المصرية

وأكد القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة خلال كلمته بمؤتمر “مصر - روسيا ثمانون عامًا من الشراكة الإستراتيجية” أن العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية لها خصوصية كبيرة حيث بدأت قبل 80 عامًا في ذروة الحرب العالمية الثانية ووصلت إلى أعلى درجاتها مع قيام ثورة يوليو 1952 وتولى الرئيس جمال عبد الناصر مقاليد الحكم في مصر، حيث بدأت من يومها علاقات وطيدة تم ترجمتها في مساهمة الاتحاد السوفيتي  في نشر تطوير الصناعة في مصر حيث ساهمت روسيا السوفيتية في أنشاء القلاع الصناعية العملاقة بداية من مجمع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم في نجع حمادي إلى جانب مشاركة المهندسين السوفيت في بناء السد العالي في أسوان ومد خطوط الكهرباء من أسوان إلى الإسكندرية، والتي وفرت الطاقة لتحقيق خطط التنمية المختلفة في مصر.

القائم بأعمال السفير الروسي يوري ماتفيق والسفير محمد العرابي، فيتو

ولفت إلى أن المساهمة السوفيتية في تسليح الجيش المصري كانت كبيرة وفاعلة، وامتدت خلال فترة الحروب التي خاضتها مصر بين أعوام 1956 ومرورا بحرب 1967 وحتى انتصار الجيش المصري في 1973.

 

تطور العلاقات المصرية الروسية

وتابع "العلاقات المصرية الروسية تشهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا حيث تتميز علاقة الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين بتقارب  وتفاهم كبير نتج عنها إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ونتج عن ذلك العمل على إنشاء محطة الضبعة النووية إلى جانب قرب افتتاح المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس".

وأردف: الاستثمارات الروسية في مصر تشهد مؤخرا طفرة كبيرة حيث بلغت 8 مليارات دولار ضختها 500 شركة  روسية عاملة في مصر، وأن رجال الأعمال في كافة مناطق الاتحاد الروسي لديهم رغبة كبيرة في ضخ رؤوس الأموال في السوق المصري، ومؤخرا زار وفد من رجال الأعمال بدولة تتارستان التابعة للاتحاد الروسي  مصر لبحث فرص الاستثمار فيها.

 

ارتفاع أعداد الطلاب المصريين بروسيا

وأشار إلى أن التعليم العالي من أهم ملفات التعاون بين مصر وروسيا حيث بدأت بعثات الطلاب المصريين تصل إلى الجامعات الروسية مع بداية حقبة الستينيات من القرن الماضي واستمرت لسنوات، وأن الوقت الحالي يشهد نمو كبير في عدد الطلاب المصريين بالجامعات الروسية والذي وصل إلى 16 ألف طالب.

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يوري متييف القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة موسكو نظام العالمي الجديد تعدد الأقطاب النظام العالمي متعدد الأقطاب تطور العلاقات المصرية الروسية

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