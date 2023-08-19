بالأسماء إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أمام قرية سياحية بمطروح

أصيب 7 أشخاص في حادث بين سيارتين أمام إحدى القرى السياحية على طريق “إسكندرية - مطروح ” الساحلي تجاه مطروح وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

حادث طريق إسكندرية مطروح

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل محملة عمال أمام قرية هاسيندا باي على الطريق البطيء “إسكندرية - مطروح” الساحلى تجاه مطروح وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وضمت قائمة المصابين محمد علي محمد حسن 21 سنة الجيزة كدمات وسحجات متفرقة، خالد السيد محمدين 23 سنة سوهاج كدمات وسحجات متفرقة، إبراهيم ربيع وهبة 17 سنة الجيزة

كدمة بالأنف وكدمات وسحجات متفرقة، علي محمد فاضل 16 الفيوم سحجات وكدمات متفرقة، حسن علاء ابو دقيق 20سنة الجيزة اشتباه بي سي وكدمات وسحجات متفرقة، حسام ياسر فوزي 21سنة الجيزة كدمات وسحجات متفرقة، أنس ياسر هاشم 17 الفيوم كدمات وسحجات متفرقة.

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وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزى فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.

