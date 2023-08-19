السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

انفوجراف

تعرف على غرامات استخراج البطاقة الشخصية (إنفوجراف)

البطاقة الشخصية،
البطاقة الشخصية، فيتو

 

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

غرامات البطاقة الشخصية استخراج البطاقة الشخصية قطاع الأحوال المدنية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

مصدر أمنى يكشف حقيقة انتشار الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - السلوم (صور)

خلال 24 ساعة ضبط ‏أكثر من 72 ألف مخالفة مرورية متنوعة

ضبط سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم توفير شقق سكنية

ضبط 14 تاجر مخدرات من بينهم 3 سيدات خلال حملة للقضاء على أوكارهم (صور)

دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة للطلبة والطالبات عن معاملة السجناء ( صور)

الأمن العام يشن حملات لضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية فى أسوان ودمياط

ضبط صاحب شركة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع

الأكثر قراءة

غدا بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

الأهلي يدرس استعادة مدافع الفريق من سيراميكا

رئيس شعبة الدخان: لا توجد انفراجة في أسعار السجائر و3 شروط لحل الأزمة

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي منتصف تعاملات اليوم السبت 19-8-2023

شادي محمد لـ"فيتو": الأهلي لن يتأثر برحيل أي لاعب

طقس الغد، شبورة مائية على هذه الطرق

بعد خروج أحمد دومة.. شروط ومعايير الحصول على العفو الرئاسي

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم السبت 18-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

مسئولة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال لقاء تليفزيوني وسط الشارع (فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم السبت 19-6-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت

مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2023، كل ما تريد معرفته عن الكليات والأقسام

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حرمان الفتاة من الميراث بحجة مصاريف التعليم أو الجواز؟

واعظة بالأوقاف تحذر من عدم الرضا بما قسمه الله للعبد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية وحدوث الطلاق

المزيد
الجريدة الرسمية