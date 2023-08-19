زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب تركيا

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية،اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 3.8 على مقياس ريختر في محافظة تيكيرداغ شمال غرب تركيا.

فتور العلاقات بين أنقرة وموسكو

وأضافت الإدارة في منطقة "تيكيرداغ" ببحر مرمرة شمال غرب تركيا في الساعة 17:43:46 بتوقيت وسط أوروبا.

وأكدت الإدارة بوقوع زلزال على عمق 7 كيلو مترات.

نفى كبير مستشاري الرئاسة التركية عاكف تشاجاطاي قليج، فتور العلاقات بين أنقرة وموسكو، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة حول موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا.

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الدعوة مجددا للرئيس بوتين

ولفت في تصريح لقناة "سي أن أن ترك" إلى أنه في "المحادثة الهاتفية الأخيرة، وجه الرئيس أردوغان الدعوة مجددا للرئيس بوتين، وفي الوقت الحالي العمل على هذا مستمر على تحديد موعد الزيارة".

وحول ما تشيعه بعض وسائل الإعلام حول "فتور العلاقات بين أنقرة وموسكو"، وقال: "هذه الأنباء غير صحيحة ولا يوجد أي فتور بين الجانبين.. نحن نعمل بنشاط على مستوى وزارتي الخارجية والاستخبارات".

وأضاف أنه "على مستوى السياسة الخارجية تستمر المفاوضات حول صفقة الحبوب".