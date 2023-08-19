السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب تركيا

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية،اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 3.8 على مقياس ريختر في محافظة تيكيرداغ شمال غرب تركيا.

فتور العلاقات بين أنقرة وموسكو

وأضافت الإدارة في منطقة "تيكيرداغ" ببحر مرمرة شمال غرب تركيا في الساعة 17:43:46 بتوقيت وسط أوروبا.

وأكدت الإدارة بوقوع زلزال على عمق 7 كيلو مترات.

نفى كبير مستشاري الرئاسة التركية عاكف تشاجاطاي قليج، فتور العلاقات بين أنقرة وموسكو، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة حول موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا.

Advertisements

الدعوة مجددا للرئيس بوتين

ولفت في تصريح لقناة "سي أن أن ترك" إلى أنه في "المحادثة الهاتفية الأخيرة، وجه الرئيس أردوغان الدعوة مجددا للرئيس بوتين، وفي الوقت الحالي العمل على هذا مستمر على تحديد موعد الزيارة".

وحول ما تشيعه بعض وسائل الإعلام حول "فتور العلاقات بين أنقرة وموسكو"، وقال: "هذه الأنباء غير صحيحة ولا يوجد أي فتور بين الجانبين.. نحن نعمل بنشاط على مستوى وزارتي الخارجية والاستخبارات".

وأضاف أنه "على مستوى السياسة الخارجية تستمر المفاوضات حول صفقة الحبوب".

اليونان تنقذ 60 مهاجرا من تركيا، اعرف التفاصيل

تركيا تكشف حقيقة وجود أزمة مع روسيا

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تركيا طوارئ تركية أنقرة

مواد متعلقة

باحث يكشف سيناريوهات زيارة بوتين لتركيا.. أنقرة تضغط على موسكو من أجل اتفاق الحبوب.. وأردوغان يسعى لاستعادة ثقة بوتين

سفير أنقرة في الدوحة: تركيا لن تنسى موقف قطر عند محاولة الانقلاب

أردوغان: أنقرة مستعدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب، كم فقد جرام المعدن الأصفر في أسبوع؟

سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق الآن

الصحة: متحور كورونا الجديد ممكن يظهر في أي لحظة

بعد خروج أحمد دومة.. شروط ومعايير الحصول على العفو الرئاسي

الأهلي يدرس استعادة مدافع الفريق من سيراميكا

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي منتصف تعاملات اليوم السبت 19-8-2023

ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: كل ثانية تزداد أهدافا

النصر السعودي يتفق على صفقة جديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم السبت 18-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

مسئولة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال لقاء تليفزيوني وسط الشارع (فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم السبت 19-6-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت

مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2023، كل ما تريد معرفته عن الكليات والأقسام

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية المطرية جامعة حلوان

المزيد

انفوجراف

فوائد وأضرار الطماطم على الصحة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظة بالأوقاف تحذر من عدم الرضا بما قسمه الله للعبد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية وحدوث الطلاق

دار الإفتاء توضح الأوقات المكروه فيها الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية