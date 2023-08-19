السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

اليونان تنقذ 60 مهاجرا من تركيا، اعرف التفاصيل

اليونان تنقذ 60 مهاجرا
اليونان تنقذ 60 مهاجرا من تركيا، فيتو

قالت السلطات اليونانية، إنها أنقذت ما يقرب من 60 مهاجرا في قوارب مطاطية حاولوا العبور من تركيا إلى جزر بحر إيجه الشرقية القريبة في حادثين منفصلين.

السلطات اليونانية

وقال خفر السواحل إن السلطات اليونانية أنقذت، يوم السبت، ما يقرب من 60 مهاجرا في قوارب مطاطية حاولوا العبور من تركيا إلى جزر بحر إيجه الشرقية القريبة في حادثين منفصلين، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس.

خفر السواحل

في الأسابيع الأخيرة، شهدت اليونان ارتفاعًا في عدد الوافدين، معظمهم في قوارب صغيرة غير صالحة للإبحار قدمها المهربون.

Advertisements

وقال بيان لخفر السواحل إن زورقا خفر السواحل عثر على 41 شخصا في ساعة مبكرة من صباح السبت على زورق قابل للنفخ عائم قبالة جزيرة ليسبوس. تم إجلاء الجميع بأمان ونقلهم إلى مركز استقبال في الجزيرة.

المهاجرون إلى جزيرة بطمس

وعقب مطاردة في وقت سابق يوم السبت، أوقف زورق دورية لخفر السواحل زورقا آخر يحمل 17 شخصا بالقرب من جزر أركي بشرق بحر إيجه. ونقل المهاجرون إلى جزيرة بطمس، فيما تم القبض على أحدهم للاشتباه في انتمائه إلى عصابة تهريب.

ألقى المسؤولون اليونانيون باللوم في زيادة عدد الوافدين إلى حد كبير على الصراعات في إفريقيا التي تضيف ضغوطًا على طرق التهريب الرئيسية إلى أوروبا، وكذلك على صناعة السوق السوداء المزدهرة في تركيا التي تنتج قوارب مطاطية منخفضة الجودة. وقد ساهمت ظروف الإبحار الأفضل في الصيف أيضًا في ارتفاع الأعداد.

اعتراض القوارب في البحر

تقول الحكومة اليونانية إنها لم تغير سياستها الخاصة باعتراض القوارب في البحر مما قلل بشكل كبير من وصول المهاجرين في السنوات الأخيرة.

اتهمت جماعات حقوق الإنسان اليونان بتنفيذ عمليات ترحيل غير قانونية بإجراءات موجزة إلى تركيا للأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الشواطئ اليونانية. أثينا تنفي ذلك بشدة.

السيسي ورئيس وزراء اليونان يؤكدان أهمية منتدى غاز شرق المتوسط

رئيس وزراء اليونان: للسيسي دور بارز في مواجهة الأزمات بمنطقة المتوسط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اليونان تركيا غرق قارب مهاجرين

مواد متعلقة

كارثة هجرة جديدة، غرق قارب يحمل مهاجرين أفارقة أمام السواحل اليونانية (فيديو)

17 قتيلا في غرق قارب مهاجرين من الروهينجا قبالة سواحل بورما

اليونان توفر إقامة مجانية للضحايا الفارين من حرائق الغابات

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

شاب يذبح طليقته أمام المارة في الفيوم

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

الصور الأولى لـ أحمد دومة بعد إخلاء سبيله

قصة اللهو الخفي وراء ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر، ومصدر يكشف: جهات حكومية تحقق وإعلان التفاصيل للرأي العام قريبًا

مصدر أمنى يكشف حقيقة انتشار الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

خزينة الزمالك تنتعش بـ 36 مليون جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

عاصفة رعدية تؤخر انطلاق منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بالمجر

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية المطرية جامعة حلوان

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تدعم ترامب وتعادي المسلمين والنساء.. ما هي جماعة "براود بويز" الأمريكية ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفتوى توضح الأوقات المكروه فيها الصلاة

10 وصايا نبوية غالية للنساء، تعرف عليها

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية