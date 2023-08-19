اليونان تنقذ 60 مهاجرا من تركيا، اعرف التفاصيل

قالت السلطات اليونانية، إنها أنقذت ما يقرب من 60 مهاجرا في قوارب مطاطية حاولوا العبور من تركيا إلى جزر بحر إيجه الشرقية القريبة في حادثين منفصلين.

السلطات اليونانية

وقال خفر السواحل إن السلطات اليونانية أنقذت، يوم السبت، ما يقرب من 60 مهاجرا في قوارب مطاطية حاولوا العبور من تركيا إلى جزر بحر إيجه الشرقية القريبة في حادثين منفصلين، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس.

خفر السواحل

في الأسابيع الأخيرة، شهدت اليونان ارتفاعًا في عدد الوافدين، معظمهم في قوارب صغيرة غير صالحة للإبحار قدمها المهربون.

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وقال بيان لخفر السواحل إن زورقا خفر السواحل عثر على 41 شخصا في ساعة مبكرة من صباح السبت على زورق قابل للنفخ عائم قبالة جزيرة ليسبوس. تم إجلاء الجميع بأمان ونقلهم إلى مركز استقبال في الجزيرة.

المهاجرون إلى جزيرة بطمس

وعقب مطاردة في وقت سابق يوم السبت، أوقف زورق دورية لخفر السواحل زورقا آخر يحمل 17 شخصا بالقرب من جزر أركي بشرق بحر إيجه. ونقل المهاجرون إلى جزيرة بطمس، فيما تم القبض على أحدهم للاشتباه في انتمائه إلى عصابة تهريب.

ألقى المسؤولون اليونانيون باللوم في زيادة عدد الوافدين إلى حد كبير على الصراعات في إفريقيا التي تضيف ضغوطًا على طرق التهريب الرئيسية إلى أوروبا، وكذلك على صناعة السوق السوداء المزدهرة في تركيا التي تنتج قوارب مطاطية منخفضة الجودة. وقد ساهمت ظروف الإبحار الأفضل في الصيف أيضًا في ارتفاع الأعداد.

اعتراض القوارب في البحر

تقول الحكومة اليونانية إنها لم تغير سياستها الخاصة باعتراض القوارب في البحر مما قلل بشكل كبير من وصول المهاجرين في السنوات الأخيرة.

اتهمت جماعات حقوق الإنسان اليونان بتنفيذ عمليات ترحيل غير قانونية بإجراءات موجزة إلى تركيا للأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الشواطئ اليونانية. أثينا تنفي ذلك بشدة.