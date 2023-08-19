السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اندلاع حرائق غابات كبيرة في شمال شرق اليونان

حريق غابات، فيتو
حريق غابات، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليونانية (أمانا)، اليوم السبت، بأن حريق غابات كبير، اندلع بالقرب من بلدة ألكسندروبوليس، شمال شرق اليونان، ويهدد المستوطنات القريبة.

 

إخماد النيران

اندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شارك العشرات من رجال الإطفاء، بمساعدة سيارات الإطفاء والطائرات في جهود إخماد النيران.

 

أقسام أغناطية أودوس

كما أغلقت بعض أقسام أغناطية أودوس، وهو طريق سريع رئيسي يربط شمال شرق اليونان بالجزء الشمالي الغربي من البلاد، مؤقتًا كإجراء احترازي.

 

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وعلى الجانب الأخر قالت السلطات اليونانية، إنها أنقذت ما يقرب من 60 مهاجرًا في قوارب مطاطية حاولوا العبور من تركيا إلى جزر بحر إيجه الشرقية القريبة في حادثين منفصلين.

 

السلطات اليونانية

وقال خفر السواحل إن السلطات اليونانية أنقذت، يوم السبت، ما يقرب من 60 مهاجرًا في قوارب مطاطية حاولوا العبور من تركيا إلى جزر بحر إيجه الشرقية القريبة في حادثين منفصلين، وفقًا لما نشرته الأسوشيتد برس.

 

خفر السواحل

في الأسابيع الأخيرة، شهدت اليونان ارتفاعًا في عدد الوافدين، معظمهم في قوارب صغيرة غير صالحة للإبحار قدمها المهربون.

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