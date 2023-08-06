الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

البرتغال تكافح حرائق الغابات وتدفع بـ 1000 من عناصر الإطفاء

حرائق الغابات، فيتو
حرائق الغابات، فيتو

يحاول أكثر من 1000 من عناصر الإطفاء مكافحة حرائق الغابات بوسط البرتغال الأحد، حيث حذر مسؤولون من أن آلاف الهكتارات معرضة للخطر مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد.

واحترق حوالى سبعة آلاف هكتار بالقرب من كاستيلو برانكو، بحسب ما اعلن قائد عملية مكافحة الحرائق خوسيه جولهيرمي للصحافيين في بورينسا نوفا، لكنه حذر من أن “الخطر المحتمل لهذا الحريق يقدر بأكثر من عشرين ألف هكتار”.

وأضاف “هذه منطقة واسعة للغاية تضم العديد من المنازل والقرى المعزولة”، مشيرا الى أن شعاع الحريق امتد لحوالى 60 كيلومترا.

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حرائق الغابات تضرب البرتغال في ظل ارتفاع درجات الحرارة

والسبت، انتشر الدخان والرماد إثر الحريق الذي اندلع الجمعة لمسافة تزيد على 130 كيلومترا شرقا، وصولا إلى مزار فاطمة المريمي الذي قصده البابا فرنسيس في إطار زيارته للبلاد لمناسبة الأيام العالمية للشبيبة.

كما تم نشر 300 عنصر إطفاء إضافي من أجل مكافحة حرائق اندلعت في اوديميرا قرب الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

من جانبه، أكد مسؤول الأمن المدني تياغو بوجيو أن هناك جبهتين نشطتين للحرائق بينما أصبحت ثالثة تحت السيطرة فيما كانت في طريقها جنوبا إلى منطقة الغارافي السياحية.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 مئوية في بعض المناطق. وحذرت السلطات من أن مخاطر اندلاع حرائق الغابات ستبقى “مرتفعة للغاية أو قصوى في جميع أنحاء البلاد”.

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