الهلال السعودي يقدم الحارس المغربي ياسين بونو للجماهير (فيديو)

قدم الهلال السعودي حارسه الجديد ياسين بونو للجماهير، خلال حفل أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

🎙ياسين بونو لجماهير الهلال: ديما هلال 🔵#SSC pic.twitter.com/ywRiSTYM7b — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2023

ويشهد الحفل تقديم الصفقات الجديدة للزعيم وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا القادم من باريس سان جيرمان.

وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نيمار وصل الرياض اليوم الجمعة، وبرفقته عدد من أفراد أسرته، استعدادًا لحفل تقديمه للجماهير.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة الرائد ستشهد أول ظهور لنيمار بقميص الهلال في الملعب.

يذكر أن نيمار واحد من 6 صفقات أبرمها الهلال خلال الميركاتو الجاري، إلى جانب الخماسي ياسين بونو، ومالكوم، وروبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، وكاليدو كوليبالي.

وكشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، موقفه من رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الهلال السعودي، بعدما قضى 6 مواسم في "حديقة الأمراء".

وقال ناصر الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الصعب حتمًا أن نقول وداعًا لأسطورة النادي، لن أنسى أبدًا اليوم الذي وصل فيه نيمار إلى باريس سان جيرمان، ولا ما حققه لنا، لنادينا ومشروعنا على مدى السنوات الست الماضية".

وواصل: "لقد عشنا لحظات غير عادية، سيظل نيمار دائمًا جزءا من تاريخنا، جزءا من النادي إلى الأبد، أود أن أشكره هو وعائلته، نتمنى له الأفضل في المستقبل ومغامرته المقبلة".

ومن المنتظر أن يرتدي البرازيلي نيمار جونيور القميص رقم 10 رفقة فريقه الجديد الهلال السعودي.

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.