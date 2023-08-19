الاتحاد المصري للملاكمة يضم لاعبين من الشرقية

نظم الاتحاد المصري للملاكمة بطولة تصفيات المنتخب المصري للملاكمة لمواليد ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ خلال الفترة من 17 اغسطس حتى 18 أغسطس ٢٠٢٣ ولمدة يومين، بمشاركة لاعبى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى مركز الملاكمة مرحلة الشباب، والتى أقيمت بالمركز الأولمبى بالمعادى.

شارك لاعبو المشروع القومى فى التصفيات وقدموا أداء متميزا فى المباريات.

ضم عبدالرحمن نبيل ومحمدعبدالناصر للاتحادالمصرى للملاكمة

وتم ضم اللاعب عبدالرحمن نبيل عسكر وزن ٥٧ ك، وكذلك اللاعب محمد عبدالناصرخليفه عبد النبي وزن ٩٢، وذلك بحضور المديرين الفنيين للاتحاد .

وقدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية التهنئة للاعبى الملاكمة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، متمنيا دوام النجاح والتوفيق وتحقيق العديد من المراكز المتقدمة خلال الفترة القادمة.

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أحد المشروعات المبشرة بمستقبل أفضل

وقال الدكتور محمود عبدالعظيم أنه تقدم للدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بتهنئة الدكتور وائل فهمى مدير المشروع معبرا بسعادتة على النتائج المحققة خلال البطولة الدولية كما وجه الشكر للكابتن وليد ابو المعاطي مدرب المركز على الجهد المبذول والأداء المتميز واوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي هو أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

توجهات القيادة السياسية بتكثيف العمل بها المجال

وفق توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ويتم الكشف عن المواهب الرياضية بأحدث الطرق العلمية لاستكشاف المواهب منذ الصغر والعمل على تنمية مهاراتهم فى مختلف الرياضات، حيث أن المشروع بدأ يجني ثماره من خلال ألقاب البطولات التي يحققها أعضاء المشروع الذين شاركوا مع المنتخبات الوطنية فى البطولات التى أقيمت مؤخرًا مضيفا أن الدولة المصرية أصبحت تسير بخطي ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أولمبيين قادرين علي المنافسة في دورات الألعاب الأولمبية.

الشرقية بها 16 مركزا للمشروع مقسمين على مراكز

وأكد عبدالعظيم ان محافظة الشرقية من أكبر المحافظات التى بها عدد مراكز للمشروع مقسمين على ( ٨ ) مراكز مرحلة الشباب ، عدد ( ٧ ) مراكز مرحلة الناشئين، عدد ( ١ ) مركز مرحلة البراعم باجمالى عدد ( ١٦ ) مركز موزعين داخل المحافظة بالكامل وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور عادل رضوان وكيل الوزارة رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، الدكتور محمد الكردى رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضى بالوزارة ، والدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضيه بالوزارة والذى برعاية خاصة من والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية تحت اشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وائل فهمى المشرف مدير المشروع.

تم ضم الاعب للاتحاد المصرى للملاكمة

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