الأردن تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا
أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الحدود مع سوريا.
المنطقة العسكرية الشرقية
وحسب قناة “المملكة” الأردنية، نفذت المنطقة العسكرية الشرقية، صباح اليوم السبت، عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وذلك انطلاقًا من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار الأردن وحماية حدوده، والتزامًا منها بواجبها الوطني تجاه الوطن.
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
وصرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".
عمليات البحث والتفتيش للمنطقة
وأضاف المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 63 ألف حبة كبتاجون، و588 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
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