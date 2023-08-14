الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

السيسي يودع رئيس فلسطين وملك الأردن عقب المشاركة في قمة العلمين (صور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

ودع الرئيس السيسي قبل قليل رئيس فلسطين وملك الأردن عقب المشاركة فى القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وعقدت اليوم الاثنين القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية  بمدينة العلمين الجديدة.

وجاءت القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العلمين الجديدة تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

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وبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أعرب سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح عن شكره لجهود الشقيقة الكبرى مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة، ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال.

كما أعرب اللوح عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني دفاعا عن القدس ومقدساتها.

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الرئيس السيسي ملك الأردن رئيس فلسطين

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