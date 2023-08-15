الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بشرى تطير إلى الأردن للمشاركة بلجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان عمان

بشرى، فيتو
بشرى، فيتو

سافرت الفنانة بشري إلى الأردن للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية الطويلة بمهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقرر انطلاقته اليوم وتستمر حتى يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

 

ويضم برنامج المهرجان 56 فيلمًا من عامي 2022 2023، تشمل أفلامًا روائية ووثائقية طويلة عربية ودولية وأفلامًا عربية قصيرة من 19 دولة جميع الأفلام تعرض للمرة الأولى في الأردن، من ضمنها 11 فيلمًا في عرض عربي أول وخمسة أفلام في عرض عالمي أول، اختيرت هذه التشكيلة الفريدة من الأفلام بعناية من بين مئات الطلبات لضمان تجربة سينمائية مميزة، مدعمة بنقاشات تفعالية بعد العروض بين الجمهور ومخرجي الأفلام وضيوف المهرجان.  

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وانتهت بشرى مؤخرا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" المقرر عرضه خلال أسابيع قليلة والذي تشارك به كمنتجة أيضا ومن المقرر طرحه بجميع دور العرض يوم 30 أغسطس الجاري.

 

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

 

وتستكمل بشري خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية"، وظهرت مؤخرا في الكواليس بفستان زفاف خطفت به الأنظار، والمسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشري  في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

 

وطرحت بشري مؤخرا أغنية "سلام عليكم" على طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الأغنية  حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا، والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.

 

وتقوم بشري بالإشراف العام على الإنتاج في أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف ومحمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، وتقوم المنتجة بشري بدور الإشراف العام على الإنتاج.

 

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بشري الفنانة بشرى أولاد حريم كريم مهرجان عمان السينمائي الدولي اخبار الفن

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