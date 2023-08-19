السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

أوسيمين يقود هجوم نابولي ضد فروسينوني في افتتاح الدوري الإيطالي

أوسيمين
أوسيمين

الدوري الإيطالي، أعلن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي تشكيل فريقه أمام فروسينوني بالجولة الأولى من الدوري الايطالي.

 

تشكيل نابولي ضد فروسينوني

وتواجد النيجيري فيكتور أوسيمين في التشكيل الأساسي لنابولي حامل لقب الدوري بعد الأنباء التي رددت حول رحيله إلى الهلال السعودي.

 

ومن جهة أخرى كشفت تقارير صحفية أن الهلال السعودي يصر على التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

 

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وسبق للهلال السعودي، التقدم بعرضين لضم أوسيمين بقيمة 120 و140 مليون يورو، لكن الفريق الإيطالي رفض الأمر، وطلب 200 مليون يورو.

 

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن الهلال مستعد لرفع عرضه إلى 170 مليون يورو، للحصول على أوسيمين. 

 

وتابعت "الهلال يخطط لإغراء أوسيمين بالحصول على راتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو".

 

وشددت "نابولي لا يريد التخلي عن أوسيمين، حيث التقى رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، الثلاثاء الماضي، كاليندا وكيل أعمال اللاعب لمناقشة تجديد العقد".

 

وأضافت "النجم النيجيري يريد الاستمرار في نابولي، لكن الظروف قد تتغير في ظل العروض الفلكية التي يقدمها الهلال في الفترة الأخيرة".

 

ونوهت أن رئيس نابولي لا زال يقاوم العروض المغرية من جانب الهلال، ويصر على بقاء أوسيمين مع الفريق الإيطالي.

 

شرط جزائي في عقد أوسيمين 

وقبل أيام ذكرت صحيفة "ميرور" أن أوسيمين يريد إدراج شرط جزائي بقيمة 103.8 مليون جنيه إسترليني (نحو 120 مليون يورو) في العقد الجديد مع نابولي.

 

وينتهي عقد أوسيمين مع نابولي في 2025، وذكرت الصحيفة أن محادثات تجديد العقد بين روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين ورئيس نابولي تتقدم.

 

لكن نابولي يريد أن تكون قيمة فسخ العقد أعلى مما يريده اللاعب، ويريد نابولي أن يصل الرقم لـ200 مليون يورو (173 مليون جنيه إسترليني).

 

وانضم أوسيمين لنابولي من ليل صيف 2020 مقابل 75 مليون يورو.

 

وسجل أوسيمين 59 هدفًا وصنع 14 في 101 مباراة منذ انضمامه لنابولي.

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الدوري الإيطالي تشكيل نابولي رودي جارسيا نادي نابولي اوسيمين

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