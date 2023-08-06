عرض مغرٍ من أهلي جدة للتعاقد مع أوسيمين

تحدثت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن رغبة أهلي جدة السعودي في التعاقد مع المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي.

عرض أهلي جدة للتعاقد مع أوسيمين

وكشفت صحيفة "ilmattino" الإيطالية، أن الأهلي السعودي قدم عرضا مغريا للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي.

وبحسب الصحيفة، فإن أهلي جدة قدم عرضا يمتد لـ5 سنوات يحصل من خلاله أوسيمين على 35 مليون يورو سنويا، أي 175 مليون يورو خلال 5 مواسم.

ووفقا للصحيفة، فإن أمام أوسيمين خيارين هما، التجديد مع نابولي (مقابل 10 ملايين في الموسم حتى 2026 على الأقل)، والعرض السعودي المغري.

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وأكدت أن أوسيمين لم يغلق الباب أمام العرض السعودي، علما أن الهلال سبق أن حاول قبل أيام التعاقد مع هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وسبق أن كشفت صحيفة "ليكيب" أن الهلال أرسل عرضين بقيمة 120 مليون يورو و140 مليون يورو لنابولي من أجل ضم أوسيمين، لكن الأخير رفض العرضين.

وأشارت "ilmattino" إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما بشأن مستقبل أوسيمين البالغ من العمر 24 عاما.

مفاوضات الأهلي السعودي مع زيلينسكي

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الأهلي يريد التعاقد أيضا مع البولندي بيوتر زيلينسكي من نابولي.

وكتب رومانو عبر موقع "تويتر": "قدم الأهلي عرضًا رسميًا لنادي نابولي لشراء زيلينسكي، المفاوضات جارية من أجل التوصل إلى اتفاق، ينتهي عقده في 2024، ويريد الأهلي الاتفاق على رسوم الصفقة قريبًا أو سينتقل إلى الهدف التالي".

وأسهم أوسيمين في قيادة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل 26 هدفا ونال جائزة هداف المسابقة.

وانضم أوسيمين لنابولي من ليل صيف 2020 مقابل 75 مليون يورو. وسجل أوسيمين 59 هدفا وصنع 14 في 101 مباراة منذ انضمامه لنابولي.

أما زيلينسكي البالغ من العمر 29 عاما فانضم لنابولي في 2016 ولعب للفريق 329 مباراة سجل فيها 47 هدفا وصنع 44.