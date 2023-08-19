وزير التنمية المحلية ومحافظة القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ديوان عام المحافظة (صور)

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير المرحلة الثانية للديوان العام وقاما بإزالة الستار إيذانًا بإلانتهاء من أعمال التطوير وذلك بتكلفة 47 مليون جنيه.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ والمهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط والدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس النواب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وزير التنمية المحلية، فيتو



وعقب ذلك افتتح اللواء هشام آمنة واللواء عبدالحميد الهجان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة رسميًا والذى يقع على مساحة 116م2 بتكلفة 1.20 مليون جنيه.

وزير التنمية المحلية، فيتو



وحرص الوزير والمحافظ على تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي للإطمئنان على حسن معاملة المواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها، كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية عدد من الادارات بالديوان العام للمحافظة.

وزير التنمية المحلية، فيتو

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية دور المراكز التكنولوجية في الارتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها ، لافتًا إلى أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى بإهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة المصرية خاصة عقب الانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط مع رفع كفاءة العاملين والارتقاء بالكوادر البشرية وتدريبها على أعلى مستوى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما وجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وتيسير تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم.



ومن جانبه أكد محافظ القليوبية أن عدد المترددين يوميًا على المركز التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة حوالى 50 مواطنًا وتم تشغليه بصورة تجريبية في شهر مارس الماضى وهناك متابعة يومية لسير العمل ومتابعة معدلات الإنجاز للخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار اللواء عبدالحميد الهجان إلى أن المحافظة تضم عدد من المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن بإجمالى 106 شباك لتقديم الخدمات لحوالي 785 مواطن يوميًا بصورة لائقة ومميزة من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات في كافة أجهزة الدولة بما يساهم في سرعة إنجاز تقديم الخدمات بسهولة وكفاءة عالية.