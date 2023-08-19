السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

وزير التنمية المحلية يفتتح عددًا من المشروعات بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية ووزير
محافظ القليوبية ووزير التنمية المحلية، فيتو

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة القناطر الخيرية بتكلفة ٥٦٢ مليون جنيه.

 

ومن أبرز هذه المشروعات تطوير محور الباسوسية (ميدان السلام-الدائري) بطول 6.350 كم بتكلفة 207 ملايين جنيه، وطريق ميدان السلام/ أبو الغيط بالقناطر الخيرية (بطول 6.350 كم ومتوسط عرض الطريق ما بين 16.5 متر وحتى 18.5 متر بتكلفة 65 مليون جنيه) بتكلفة اجمالية 272 مليون جنيه (الباسوسية والحادثة). 

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بالإضافة إلى افتتاح السوق الحضاري بالقناطر الخيرية بـ ( ٢٠ محلا تجاريا بمساحة 6 م2 لكل محل وتم تشطيبهم على أعلى مستوى من الخامات وتأجيرهم لشباب المنطقة للحد من البطالة وبلغت تكلفة المشروع 3 ملايين جنيه)، كما تم تفقد المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية والتي تُقام علي مساحة 4.5 فدان وتستوعب 2.5 طن يوميًا وتصل التكلفة الاجمالية للمشروع 40 مليون جنيه.


وفي السياق ذاته تم افتتاح كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة (بتكلفة إجمالية ٤٠مليون جنيه، بطول 1200م2 وعرض 30م ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة،   لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة،  وتجدر الإشارة إلي أنه تم إنشاء كوبري عرابي في عام ١٩٨٠م، ويُعد تطوير كوبري عرابي من المحاور الرئيسية والذي ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولًا لطريق مصر اسكندرية الزراعي)،  يأتي ذلك علي هامش زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة القليوبية للمشاركة في إحتفالات العيد القومي للمحافظة

 

وقد استمع  وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلى شرح مفصل عن المشروعات المُنتهية ومشروع إنشاء المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية موجهين بدفع الأعمال للإنتهاء من المحطة في المدة الزمنية المُقررة لتقديم خدمات أفضل للمواطني القناطر الخيرية وقليوب، منوهين  بأنه سيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة.


جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ،  والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية واللواءإيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد واللواء طارق ماهر رئيس مدينه القناطر الخيرية والمهندس  هيثم الدسوقي رئيس مدينه شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة واللواء وائل سعدة المشرف على إدارة الأزمات والطوارىء بالوزارة والمهندسة  حنان جمال مدير مديرية الطرق والمهندس علي عوده وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

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اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة اللواء عبدالحميد الهجان القناطر الخيرية هشام آمنة وزير التنمية المحلية عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

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