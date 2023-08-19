السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

وزير التنمية المحلية: مبادرة أيادي مصرية وفرت التمويل لـ 256 ألف مشروع

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة نجحت من خلال مبادرة «أيادي مصرية» في توفير التمويل لـ 256 ألف مشروع على مستوى الجمهورية بقيمة 27 مليار جنيه لدعم الشباب والعاملين في الصناعات التراثية والحرفية.  

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وزير التنمية المحلية ومحافظة القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ديوان عام المحافظة (صور)

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وزير التنمية المحلية: الشبكة الوطنية للطوارئ ساهمت في السيطرة على حوادث الطرق


وأضاف الوزير في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام خلال زيارته لمحافظة القليوبية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية احتفالا بالعيد القومي 155 للمحافظة بحضور محافظة القليوبية حيث افتتح الوزير معرض أيادي مصر بكورنيش النيل ببنها والذي ضم عددا من العارضين في مجالات السجاد اليدوي  والنحاس والديكور أن منصة أيادي مصر تقدم خدمات كثيرة للشباب ونجحت في إبراز المواهب وتسويق المنتجات. 

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وزير التنمية المحلية، فيتو

ووجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا «استطاع الرئيس تحريك  المياه الراكدة منذ 2014 و حتى الآن فما  مشيرا أن حجم الانجازات في القليوبية في عهد الرئيس بلغ 95 مليار جنيه منذ 2014 حتى الآن. 

وزير التنمية المحلية، فيتو

في السياق ذاته قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي هامش الزيارة لوسائل الإعلام أن زيارة وزير التنمية المحلية اليوم شهدت افتتاح وتفقد  12 مشروعا بتكلفة 650 مليون جنيه من أبرزها افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ حيث شهد الوزير توقيع بروتوكول لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. 

وتفقد الحاضرون مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والذي تم الانتهاء من إنشائه بتكلفة تبلغ حوالى 7.5 مليون جنيه على مساحة 160م2، حيث يتكون المركز من غرفة تحكم، غرفة أمن، غرفة اجتماعات وغرفة مدير المركز، ومن ضمن أهداف مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فنيا  معلوماتيا إداريا  تنسيقيا  لضمان سلامة وصحة عناصر الاستجابة المختلفة وإنقاذ الأرواح. 

وحماية الصحة العامة والبنية التحتية الحكومية ومتابعة المشروعات القومية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية البيئة وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وزير التنمية المحلية، فيتو

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الشبكة الوطنية للطوارئ الصناعات التراثية والحرفية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء عبد الحميد الهجان هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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