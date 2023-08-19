السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

بدء عمليات الفرز بانتخابات الإسماعيلي (صور)

جانب من عمليات فرز
جانب من عمليات فرز الاصوات، فيتو

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، عن غلق صناديق الاقتراع وعمليات التصويت بانتخابات اختيار مجلس إدارة النادى، وبدء عمليات فرز الأصوات، والتي تجرى في مقر اللجنة الانتخابية بحديقة رضا الواقعة، بشارع رضا بوسط مدينة الإسماعيلية.   

 

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مد وقت التصويت 

جانب من عمليات فرز الاصوات، فيتو
جانب من عمليات فرز الاصوات، فيتو

 

 

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، في وقت سابق مد التصويت لمدة نصف ساعة على أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة والنصف، بدلا من الخامسة. 

وكان أعضاء النادي الإسماعيلي، بدأوا التصويت في انتخابات مجلس إدارة النادى، منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم,  

أجواء هادئة في الانتخابات 

 

شهدت الساعات الماضية أجواءً هادئة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الإسماعيلي لاختيار مجلس إدارة جديد. 

 

جانب من عمليات فرز الاصوات، فيتو

وتقام اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بحديقة رضا والملعب رقم 2 باستاد الإسماعيلية.

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وبدأ التسجيل فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة، وتقدم 31 شخصا للترشيح على مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الذى سيتكون من “رئيس+ نائب + أمين صندوق + 4 أعضاء + عضو تحت السن”.

 

وتضم قائمة المرشحين 
 

منصب رئيس النادى كل من:

 نصر أبو الحسن وعلى غيط وسليمان أبو عريضة.

نائب الرئيس 

عمرو زكي وفرج عمران سالم عمران وأشرف محمد حلمي (أشرف عمارة).

أمين الصندوق

 مصطفى شلة ومحمد أمير درويش وعلي عبدالله عبادي وأشرف أحمد عبد اللطيف دويدار.

عضوية مجلس الإدارة

حمد حسن عيد حمد، محسن عبد المسيح، أسامة محمد محمد السيد، محمد نبيل النجدى، سماح عرفة يوسف، كمال حمودة كمال، أحمد محمد عبد السميع، محسن حنفي أبو الحسن، محمد إبراهيم محمود أحمد، وليد أحمد فؤاد، شوقي عوض عبد العزيز، أحمد جمال فهيم، محمد السيد محمد محمد، أحمد محمد عبد الرحمن، أسامة محمد محمد سيد.

 

عضو مجلس إدارة ( تحت السن ) 

أيمن محمد أحمد هاشم، محمد جمال عبد المنعم، محمد عبد العال أحمد عفيفي، عمر عادل السيد علي الطنطاوي، حسام عبد البديع كامل، إبراهيم محمد مدبولى.

 

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