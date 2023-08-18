الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بمشاركة مصرية، نادي فالدي الدولي يناقش تاريخ التعاون بين روسيا وأفريقيا

ناجي فالدي الدولين،
ناجي فالدي الدولين، فيتو

نظم نادي فالداي الدولي للحوار مؤتمرا في أجمل مدن روسيا وهي مدينة بطرسبورج بمشاركة 45 شخصية من 12 دولة، وذلك لمناقشة الإرث السوفيتي في أفريقيا، وكذلك تاريخ التعاون بين أفريقيا وروسيا.

 وشارك في المؤتمر ممثلا عن مصر شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، والدكتور نورهان الشيخ الأستاذة بجامعة القاهرة وبدعم من وزارة الخارجية الروسية حيث مثلها اوليج اوزيروف الذي يرأس أيضا منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا.

 

وافتتح المؤتمر أندريه بيسترتسكي رئيس مجلس صندوق تطوير ودعم  نادي فالداى الدولي للحوار , كما شارك المستشرق الكبير فلاديمير شوبين كبير الباحثين بمعهد أفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، واوليج بربانوف مدير البرامج بنادي فالداي تناول المشاركون الكثير من الموضوعات المتعلقة بتاريخ التعاون بين روسيا وأفريقيا، وإلى أي مدى ترك الإرث السوفيتي أثرا في تاريخ العلاقات، وهل لازال محسوسا علي المستويين الرسمي والشعبي في البلدان الافريقية.

كما دار الحديث عن دور الاتحاد السوفيتي في مساندة الشعوب الإفريقية في نضالها ضد الاستعمار وكفاحها من أجل الاستقلال ومشروعات التنمية التي قام بها الخبراء السوفيت في العديد من البلدان الإفريقية، وتم التأكيد على أن أثر هذا التاريخ لا يمحى بل هو دليل دائم على صدق الروس في تعاونهم مع افريقيا , ودار الحديث أيضا حول التعاون في مجال التعليم والمنح الروسية لأفريقيا، وكذلك آفاق التعاون في مجال البحث العلمي وتطوير العلاقات الاقتصادية.

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كما تناول شريف جاد  دور الخريجين في مصر وأثرهم البارز في تطوير العلاقات الثنائية مشيرا إلى أن الاحتفال باليوبيل ال 70 وال 75 على اقامة العلاقات الدبلوماسية جاء بمبادرة من جمعية الخريجين , كما يتم الاعداد للاحتفال بالعيد الـ 80، ودعا جاد إلى ضرورة التنسيق مع السفارة عند زيارة الوفود من خلال دعوة المتخصصين من الخريجين لمزيد من التفاهم والتعاون.

جدير بالذكر أن نادى فالداى الدولي للحوار تم تأسيسه عام 2004 وهو يتبع للرئيس بوتين بهدف تقديم صورة روسيا الحديثة للعالم ومنذ عام 2014 تغير النشاط الي دعم التواصل مع المتخصصين في دول العالم لبحث إمكانية ايجاد الحلول للعديد من المشكلات التي يعاني منها العالم في الوقت الراهن ودعم التعاون بين الشعوب لمزيد من التقدم للبشرية.

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روسيا افريقيا نادي فالداي الدولي جامعة القاهرة

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