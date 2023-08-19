مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - السلوم (صور)

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مطروح - السلوم".

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير على طريق "مطروح - السلوم" ووجود مصابين ووفيات وعلى الفور انتقلت قيادات المرور والشرطة مدعومة بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وأوضح الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات في الساعة ٢،٢٩ بعد ظهر اليوم بتبادل سيارة ميكروباص بسيارة نقل طوب، تم على الفور الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف وتم نقل ٥ جثث و٦ مصابين إلى مستشفى برانى لسرعة تقديم الإسعافات والرعاية الطبية العلاجية للمصابين والتعرف على هوية المتوفين في الحادث وتيسير الإجراءات.

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من جانبه أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه يتم حاليا تقديم الإسعافات الطبية العاجلة للمصابين وتحديد هوية جثث المتوفين لسرعة تيسير الإجراءات وتسليمهم لذويهم.

وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتم رفع الاستعدادات على مدار الساعة بجميع مستشفيات مطروح لمواجهة أى طارئ والاطمئنان على توافر كميات الدم اللازمة والتشديد على تواجد الأطقم الطبية والتمريض بجميع مستشفيات المحافظة من مدينة الحمام شرقا حتى السلوم غربا خاصة مع الإقبال السياحى الكبير على محافظة مطروح.

من ناحية أخرى تم رفع السيارة وإخلاء الطريق لتيسير حركة المواصلات على الطريق الدولي الساحلى مطروح السلوم بمنطقة أبو غليلة غرب برانى.

من جانبه تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت الاسعافات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى حادث تصادم وانقلاب ميكروباص بمنطقة أو غليلة بطريق السلوم مرسى مطروح، وأدت إلى وفاة وإصابة ١١ فردا، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.