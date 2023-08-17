رسوم استخراج بدل تالف أو فاقد للكارت الموحد للخدمات الحكومية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضرورة الحفاظ على كارت الخدمات الحكومية الموحد من الضياع أو التلف.

وكانت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد.

ويهدف الكارت الذي تم إطلاقه على أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وفي إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.

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بدل تالف وفاقد للكارت الموحد

وأوضحت وزارة التموين أنه يتطلب ضرورة حفظ رقم التعريف الشخصي الخاص بالكارت الموحد، وعدم وضعه في أي مكان يكون مقرونا بالكارت؛ حيث إن الكارت ورقم التعريف الشخصي مسئولية صاحبه لذا يجب المحافظة عليهما وتجنب فقدانهما.

وأكدت ضرورة تجنب خدش أو ثنى أو ثقب البطاقة، كما ينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية.

وتعد كافة العمليات التي تتم باستخدام البطاقة على آلات نقاط البيع باستخدام رقم التعريف الشخصي الخاص بالبطاقة هى مسئولية صاحب البطاقة مسئولية مطلقة.

وأشارت وزارة التموين إلى أنه في حالة إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات سيتم إيقاف الكارت وسيتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.

وعند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصي أو تلف الكارت، أكدت وزارة التموين أنه يجب الإبلاغ فورًا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه.

مصاريف استخراج الكارت الموحد

وفى حالات فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل، ولاستخراج بدل فاقد أو تالف، يقوم المواطن بالدخول على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg واستخدام خدمة بدل فاقد أو تالف للبدء فى إجراءات استخراج الكارت الجديد والذي سيتحمل تكلفة طباعته صاحب الكارت وهى 300 جنيه، ويتم إعادة طباعة الكارت خلال ١٠ أيام عمل.

ويقوم المواطن بطلب بدل تالف قبل انتهاء صلاحية الكارت (ثلاث سنوات) بشهر حتى لا يتأثر استخدامه للخدمات.

وأضفت أنه للاستعلام عن خدمات وتطبيقات الكارت الموحد، يمكن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999.

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