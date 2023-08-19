إدارة البساتين بالأقصر: الزراعة علم وصناعة ولا خوف من زراعة الفاكهة

وجه المهندس باسم وليم بولس، مدير الإدارة العامة للبساتين بمديرية الزراعة بالأقصر، المزارعين إلى زراعة الفاكهة والتنوع في ذلك دون خوف، لأن المحاصيل الاستراتيجية مطلوبة كأمن قومي والمحاصيل الاقتصادية مثل الفاكهة أيضا أمن قومي لتوفير العملة الصعبة، وايضا لأن زراعة الفاكهة بسيطة الاهتمام ذات انتاج غزير، وبمتابعة الإرشادات الزراعية من كافة وسائل الإعلام المدققة للمعلومة، ازرعوا ولا تخافوا وذلك بجهود وزاراعة الزراعة، التي حولت الزراع إلى علم وصناعة.

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وأضاف باسم في تصريحات خاصة ل"بوابة فيتو"، أن محافظة الأقصر تتميز بالتنوع الكبير في زراعة الفاكهة مثل الموز والبرتقال والزيتون والنخيل والبرتقال والموالح بأنواعها، مشيرا إلى أن مساحة الفاكهة المزروعة في محافظة الأقصر وفقا لآخر إحصائيات تبلغ 108‪78.

وتابع باسم أنه يوجد مساحة قليلة جدا من التين البلدي الذي يتميز بطعمه الجميل بمحافظة الأقصر، تلك المساحة القليلة بسبب انتشار الأمراض منها ذبابة الفاكهة، لذلك دائما يتم تنفيذ تعليمات الدكتور محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، بالمتابعة الدورية والقضاء على أي إصابات ضد الأمراض التي تصيب الفاكهة، بالتعاون مع إدارة المكافحة في المدرية، وتعليمات مدير مديرية الزراعة بالأقصر المهندس رفعت محمد، لذلك نناشد المواطنين بزراعة التين لأنه بعناية بسيطة تعطينا انتاج كبير، ويزرع في شهر 9 و10، يبدأ إنتاجه خلال سنتين.

ولفت باسم إلى أنه لدينا في محافظة الأقصر، زراعة اليوسفي وأخواته من الموالح مثل البرتقال والليمون، حيث يزرع في محافظة الأقصر نحو 50 فدان يوسفي، منتشرة في إسنا وأرمنت، وتتمير بعدم الإصابات الكثيرة، ويعتبر دواء وواقية من أمراض البرد، ينتج الفدان من 8 إلى 10 طن.

وأشار باسم إلى أنه تتميز الأقصر بزراعة الزيتون، لكن على استحياء لأنه يحتاج إلى درجات برودة في الشتاء، مع العلم أنه لا مانع من زراعته ولكن إنتاجه ضعيف.

وتابع باسم أن محافظة الأقصر تتميز بزراعة فاكهة الجوافة بأنواعها، مشيرا إلى أن الجوافة الحمراء نوع نادر جدا على مستوى العالم، أما ما يخص الحجم تعود إلى اتباع التعليمات الزراعية السليمة.

وأضاف باسم أنه يتم زراعة الموز على مساحة 6 آلاف فدان بالزينية والطود وإسنا، لكن دائما الموز يصاب بالتورد والتبرقش، لذلك يتم المرور الدوري على الموز الموز كل 3 أشهر، للقضاء على الشجرة المصابة بالتورد، أما التبرقش يصيب الأوراق،ويتم التنبيه على مزارعين الموز نظافة المساحة المزروعة والتسميد المعتدل والري المعتدل، لدرجة أننا وصلت الدولة إلى دعم المزارع لتحويل إلى الري الحديث.