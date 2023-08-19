السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

شباب التجمع الأول يشارك في دوري القسم الرابع بالموسم الجديد

تدريبات شباب التجمع
تدريبات شباب التجمع الاول

قرر مجلس إدارة مركز  شباب التجمع الأول،  بقيادة محمد صدقي رئيس مجلس الإدارة وإيهاب محمد إبراهيم المدير التنفيذي على إنشاء فريق أول لكرة القدم يشارك لأول مرة في تاريخ مركز التنمية الشبابية التجمع الأول بمسابقة دوري القسم الرابع.

ورصد مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول ميزانية ومرتبات للاعبين حتى يتثنى صعودهم إلى دوري القسم الثالث في الموسم بعد القادم.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق شباب التجمع الأول كالتالي

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المدير الفنى: احمد شريف
المدرب العام: ايمن فؤاد
مدرب حراس المرمى: احمد سمير
مساعد مدرب أحمد مصطفى جيدا
مدير القطاع أشرف حمزة
والمشرف العام لقطاع والناشئين محمد سلامة
ومدير إداري قطاع كرة القدم محمد حسين

منطقة القاهرة تحدد قرعة مسابقات الناشئين 

وحددت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة حمادة الشربيني، موعد قرعة مسابقات الناشئين وقرعة مهرجان البراعم استعدادا للموسم الجديد.

وأكدت منطقة القاهرة لكرة القدم، إقامة قرعة مسابقات الناشئين يوم الخامس من سبتمبر المقبل وانطلاق المسابقات يوم 15 سبتمبر المقبل.

كما أكدت منطقة القاهرة في الخطاب المرسل للأندية ومراكز الشباب التابعة للفرع، إقامة قرعة مهرجان البراعم يوم 12 سبتمبر وانطلاق المباريات يوم 22 من الشهر ذاته.

وتولى منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة حمادة الشربيني، ومحمد حشيش نائب المدير التنفيذي، وأيمن حسان مدير إدارة المسابقات بالمنطقة اهتماما كبيرا بمسابقات الناشئين ومهرجان البراعم لإفراز لاعبين مميزين بالأندية ومنتخبات مصر في المستقبل القريب.

ومن المقرر تنظيم مسابقات المراحل السنية لمواليد 2003، 2004،2005، 2006،2007،2008،2009،2010.

وطالبت منطقة القاهرة العادية ومراكز الشباب بضرورة وجود شهادة طبية للاعبي القائمة الأولى والإضافية علاوة على ختم الشهادة المدرسية للاعب بخاتم المدرسة التابع لها والإدارة التعليمية.

وأعلنت منطقة القاهرة لكرة القدم قيمة الاشتراك في مسابقات القسم الثالث والرابع وفقا لمنشور شروط القيد لاتحاد الكرة موسم 2023-2024.

منطقة القاهرة تحدد موعد قرعة مسابقات الناشئين ومهرجان البراعم

إجراء قرعة دوري القسم الثاني الثلاثاء المقبل

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