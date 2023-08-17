منطقة القاهرة تحدد موعد قرعة مسابقات الناشئين ومهرجان البراعم

حددت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة حمادة الشربيني، موعد قرعة مسابقات الناشئين وقرعة مهرجان البراعم استعدادا للموسم الجديد.

وأكدت منطقة القاهرة لكرة القدم، إقامة قرعة مسابقات الناشئين يوم الخامس من سبتمبر المقبل وانطلاق المسابقات يوم 15 سبتمبر المقبل.

كما أكدت منطقة القاهرة في الخطاب المرسل للأندية ومراكز الشباب التابعة للفرع، إقامة قرعة مهرجان البراعم يوم 12 سبتمبر وانطلاق المباريات يوم 22 من الشهر ذاته.

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وتولي منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة حمادة الشربيني، ومحمد حشيش نائب المدير التنفيذي، وأيمن حسان مدير إدارة المسابقات بالمنطقة اهتماما كبيرا بمسابقات الناشئين ومهرجان البراعم لإفراز لاعبين مميزين بالأندية ومنتخبات مصر في المستقبل القريب.

ومن المقرر تنظيم مسابقات المراحل السنية لمواليد 2003، 2004،2005، 2006،2007،2008،2009،2010.

وطالبت منطقة القاهرة العادية ومراكز الشباب بضرورة وجود شهادة طبية للاعبي القائمة الاولي والإضافية علاوة علي ختم الشهادة المدرسية للاعب بخاتم المدرسة التابع لها والإدارة التعليمية.

وأعلنت منطقة القاهرة لكرة القدم قيمة الاشتراك في مسابقات القسم الثالث والرابع وفقا لمنشور شروط القيد لاتحاد الكرة موسم 2023-2024.

وجاءت قيمة الاشتراك في مسابقات الناشئين بفرع القاهرة لكرة القدم ومهرجان البراعم كالتالي.

وعلى صعيد آخر حدد اتحاد الكرة مواعيد انطلاق مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب لكرة القدم موسم 2023-2024.

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024



مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر





وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسغ للاعبين مواليد 2008 و2009.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسنين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسغ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.

وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الأشعة وغرامة مالية على النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال أسبوعين من تاريخه.