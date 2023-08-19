السبت 19 أغسطس 2023
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حوادث

خلال 24 ساعة ضبط ‏أكثر من 72 ألف مخالفة مرورية متنوعة

حملات مرورية، فيتو
حملات مرورية، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.

 

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 72091 مخالفة مرورية متنوعة من بينها (20196) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (1133) مخالفة السير بدون تراخيص،  (44) مخالفة موقف عشوائى، (12) مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يأتى ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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الادارة العامة للمرور مخالفة تجاوز السرعة المقررة خالفة السير بدون تراخيص مخالفة موقف عشوائى

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