السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم توفير شقق سكنية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سمسار لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل أسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها فى السوق.

الأمن العام يشن حملات لضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية فى أسوان ودمياط

ضبط صاحب شركة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بنطاق محافظة القاهرة.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإستيلاء على أموال المواطنين استيلاء على أموال المواطنين جرائم الاموال العامة قسم شرطة العجوزة قسم شرطة عين شمس مباحث الأموال العامة

مواد متعلقة

الأمن العام يشن حملات لضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية فى أسوان ودمياط

ضبط صاحب شركة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع

ضبط عنصر إجرامى يدير وكرًا لتجارة البانجو والهيروين فى أولاد صقر

ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري بالبحيرة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية

هشم رأسه بالفأس، مقتل مزارع على أيدي نجل شقيقه في الدقهلية

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الغربية 

القبض على سيدة و3 آخرين هاربين من تنفيذ 141 سنة سجن بـ 3محافظات

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

أحمد القندوسي يوجه صدمة للأهلي

بيريرا يرفض الانتقال لفيلا في 6 أكتوبر

إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة بشأن فشل الصلح بين عمرو دياب مع ورثة جان صليبا

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فنلندا السابقة تظهر بملابس مثيرة فى مهرجان موسيقي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو في تعاملات الصباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 محظورات للسكك الحديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللؤلؤ في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وزوال الهم والغم

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

لجنة الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

المزيد
الجريدة الرسمية