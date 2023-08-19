ضبط سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم توفير شقق سكنية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سمسار لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل أسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها فى السوق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بنطاق محافظة القاهرة.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.