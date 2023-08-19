السبت 19 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

حفل تعذيب في القناطر الخيرية.. أهالي المقتولة علي يد زوجها بالقليوبية يكشفون تفاصيل الجريمة.. زوجة خال الضحية: كان مجنون بها (فيديو)

أهالي المقتوله علي
أهالي المقتوله علي يد زوجها يكشفون تفاصيل الجريمة، فيتو

"حفلة تعذيب قبل موتها" كان مجنون بيها، هكذا روي أهالي المقتولة علي يد زوجها بالقليوبية، تفاصيل الجريمة، وأوضحوا أن المتهم كان دائم التعدي علي زوجته بالضرب ، وكثيرا ما كانت تتحمل بسبب أطفالها. 

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وأضافت زوجة خال المجني عليها إن القتيلة تزوجت وعمرها ١٥عاما،  ولديها ٣ أطفال ودائما ما كانت تترك منزل الزوجية لتعدي زوجها عليها بالضرب، وتعود بعد الصلح بينهما بسبب أولادها ولأنه كان شديد التعلق بها ويحبها جدا، متابعة كان "مجنون بها". 

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واستطردت إن المتهم قتل زوجته وهاتف شقيقتها قائلا: "تعالي لوحدك" وذهبت لتجد شقيقتها غارقة في دمائها وواضح عليها آثار الضرب وتكسير الزجاج علي رأسها وقص شعرها والقاه في أحد الأدارج.

وأضافت: "حسبي الله ونعم الوكيل" أطالب  بالقصاص العاجل مع كامل الثقة في القضاء المصري والأجهزة الأمنية. 

 

وكان جزار  قد أنهى حياة زوجته طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، في مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بالقناطر الخيرية، بسبب تناول المتهم المواد المخدرة، جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة.

وتمكنت مباحث المركز من القبض على المتهم، أثناء محاولة التعدي على والدة زوجته بالضرب في المستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "د. ح" 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه، و3 طعنات في البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم.


وقالت والدة المجني عليها، إن المتهم زوج ابنتها ويدعى محمود. م. ب، 30 سنة جزار، وتم القبض عليه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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