السبت 19 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير يرصد مزايا طرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة المصرية

ايمن فوده خبير اسواق
ايمن فوده خبير اسواق المال، فيتو

 فى لقاء   رئيس البورصة ووزير الرياضة تم اقتراح تعميم فكرة الانتخابات الإلكترونية في الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وطرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة المصرية.

وقال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن الأنشطة الرياضية أصبحت من الصناعات التى تحتاج لتمويلات ضخمة ومستمرة لمواكبة التطور العالمى فى البنى الأساسية للمنشآت الرياضية وعلى سبيل المثال إنفاق دولة قطر أكثر من مائتى مليار دولار على منشآت رياضية لاستضافة كأس العالم الأخير.. إلا أنه عاد بالكثير على الدولة من خلال السياحة والرياضة والاستثمار في كافة القطاعات.

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وأضاف أنه تمتلك مصر العديد من المنشآت الرياضية الحديثة والقديمة والتى تم الاتفاق على تعظيم عوائدها الاستثمارية والاستفادة منها فى العديد من المجالات بعد طرحها بالبورصة المصرية بإقامة المعارض والمسابقات الدولية والعروض ومن أهمها استاد القاهرة الدولى لتوسيع قاعدة الملكية وجذب شرائح جديد من المتعاملين من المهتمين بالرياضة وجذب رجال الأعمال لتلك الاستثمارات التى ستمتد إلى نوادى رياضية بعد تحويلها لشركات مساهمة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتسهيل تمويل توسعاتها والذى سينعكس إيجابا على تلك الكيانات والرياضة المصرية من ناحية وعلى البورصة المصرية بدمج قطاع جديد على السوق يستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من المصريين كقطاع الرياضة.
 

تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 3638 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.

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تداولات جلسة الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.

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