خبيرة تكشف سر اختلاف موقف أمريكا عن حليفتها فرنسا حيال أزمة النيجر
قالت أسماء الحسيني الباحثة في الشئون الأفريقية، إن المجلس العسكري في دولة النيجر يحاول الآن كسب التأييد الداخلي من الشعب اعتمادا على كراهية فرنسا.
موقف أمريكا يختلف عن فرنسا في أزمة النيجر
وأوضحت أسماء الحسيني أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة النيجر هو موقف محوري، مشيرة إلى أن واشنطن لم تعلن رسميا أن ما حدث في النيجر انقلابا.
وأكدت الحسيني، أن أمريكا لديها مصالح كبيرة في النيجر والمنطقة، وموقفها يختلف عن موقف فرنسا، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لتحسين علاقتها مع دول القارة.
ونوهت الباحثة في الشؤون الأفريقية إلى أن قيام الولايات المتحدة بإرسال سفير لها إلى النيجر بالرغم من عدم تقديم اوراقه لقادة الانقلاب، إلا أنها خطوة تعبر عن اتجاه واشنطن لحل الأزمة بالدبلوماسية.
وقالت الحسيني، أنه من الممكن أن يتم التوصل لحل وسط يرضي جميع الأطراف، وهو الاتفاق على فترة انتقالية مؤقتة ثم الانتقال إلى حكم ديمقراطي.
وشددت أسماء الحسيني على أن قادة الانقلاب يستخدمون الرئيس المعزول محمد بازوم كورقة ضغط على فرنسا ودول الغرب.
وفي هذا السياق أعربت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الإثنين الماضي عن استيائها من خطوة المجلس العسكري في النيجر بشأن محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
كما أصدرت منظمة الأمم المتحدة بيانا أشارت من خلاله إلى أن نية المجلس العسكري في النيجر اتهام الرئيس بازوم بالخيانة "مقلقة للغاية".
ومنذ ساعات، قالت مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس"، إن محاولة محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى خطوة استفزازية جديدة من المجلس العسكري بالنيجر.
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