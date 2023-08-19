السبت 19 أغسطس 2023
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سياسة

حزب العدل يثمن الإفراج عن أحمد دومة وعدد من المحبوسين في قضايا سياسية

أحمد دومة، فيتو
أحمد دومة، فيتو

أحمد دومة، ثمن حزب العدل قرار العفو الرئاسي القاضي بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، ومجموعة من المحبوسين في قضايا سياسية، ونيلهم حريتهم بعد طول بقاء خلف القضبان. 

 

وأضاف العدل: إذ نشيد باستجابة السيد رئيس الجمهورية، واستخدامه صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، تلك الخطوة التي من شأنها تعزيز جسور الثقة وبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية؛ فإننا نجدد مطالبتنا السابقة باستمرار مثل هذه الإفراجات، والعمل على إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تمامًا، أملًا في بناء جمهورية جديدة بلا سجين رأي، جمهورية تقوم على كفالة حرية الرأي والتعبير وتتسع لكافة الآراء. 

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ويجدد حزب العدل امتنانه بالدور الإيجابي الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي، وكافة الأطراف التي تبذل جهودا في سبيل خروج كافة المسجونين على ذمة قضايا سياسية.

 

قرارات العفو الرئاسى

 

وأعرب اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عن تقديره للخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار القرار الرئاسي رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة.

وأشار السيد إلى أن هذه الخطوة تعكس استجابة فعالة من جانب الرئيس للمطالب والآراء السياسية المتنوعة في البلاد.

 

العفو عن أحمد دومة

 

وأكد رؤوف السيد على أن هذا القرار يعزز من قيم السلم الاجتماعي في مصر، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق توازن بين تعزيز حقوق الإنسان والحريات وبين الحفاظ على الاستقرار والأمان العام.

 وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل بجدية على تعزيز المشاركة السياسية وتوفير الفرص لجميع شرائح المجتمع بمشاركة فعالة في الحياة السياسية بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية.

 

العفو الرئاسى، وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي في مصر، وتتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، كما أثنى على دور الحوار الوطني في تحقيق توافقات بناءة ووضع الحلول للقضايا الهامة التي تواجه البلاد، مؤكدًا أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في بناء الجمهورية الجديدة.

 

وختم رؤوف السيد علي  كلامه بالإشادة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في توفير الدعم النفسي والتأهيل للمفرج عنهم، مما يسهم في إعادة دمجهم بنجاح في المجتمع ومساعدتهم على تحقيق حياة طبيعية وإيجابية.

 

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