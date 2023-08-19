السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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تريند

الإفراج عن أحمد دومة يتصدر التريند وارتياح بين نشطاء التواصل الاجتماعي

الإفراج عن أحمد دومة،
الإفراج عن أحمد دومة، فيتو

أحمد دومة، تصدر اسم الناشط السياسي أحمد دومة تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر البحث في مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد قرار الإفراج عن دومة بعفو رئاسي.

 

الإفراج عن أحمد دومة

الإفراج عن أحمد دومة  أثار ارتياحًا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن سعادتهم من قرار العفو الرئاسي عن الناشط أحمد دومة، الذي أُفرج عنه بعد مرور 10 سنوات من سجنه.  

الناشط السيسي أحمد دومة، فيتو

فور صدور العفو الرئاسي بالإفراج عن أحمد دومة، قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصداره قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة. 


وعلق دكتور حازم عبد العظيم على قرار الإفراج عن أحمد دومة فقال: "خبر خروج احمد دومة رائع.عقبال الباقى. لمن لا يسمع عن جدعنة دومة في الأيام الأولى، في السجن، فيما يسمى"الإيراد" كانت حالتي سيئة مع آلام في المفصل المصاب نتيجة النوم على البورش وكنت في عرض مرتبة قابلت دومة واتصرف وجاب لي سجاير واكل وعصير. الجدعنة دي مع ناس كتير"

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ارتياح بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

وقال أحمد أبو العلا ماضي: "العفو عن أحمد دومة عقبال الجميع".
أما خويلا بو كريم فقالت "يا فرج الله بعد 10 سنوات الناشط أحمد دومة، على الأسفلت بعد أقل من ساعات من الآن..."

أحمد دومة، فيتو


وقالت سالي نبيل: "عفوا رئاسيًا عن الناشط السياسي البارز أحمد دومة السجين منذ ١٠ سنوات. تشير تقارير طبية إلى معاناته تيبسا في المفاصل وأعراض ما بعد الاكتئاب وبعض الجلطات"
أما شيماء سامي فقالت: "مؤكد قرار العفو عن #أحمد_دومة بعد قضائه ١٠ سنوات في السجن. ومن المفترض تنفيذ القرار خلال الساعات التالية."
وعبرت إسراء الحكيم عن ارتياحها فقالت: "#أحمد_دومة خارج بعفو رئاسي أخيرا خبر حلو وعقبال الكل"

 

العفو الرئاسي عن أحمد دومة والصلاحيات الدستورية

وعلق إبراهيم عز الدين فقال: "ده صباح الجمال ده والا أيه بجد؟ والله أنا مش مصدق! العفو عن #احمد_دومه"
ورد محمود السقا قائلًا: "رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة.. الله أكبر الله أكبر.. الحمد لله قرار يفرح القلب والله، ألف مليون مبروك على مصر كلها حريتك يا دومة وعقبال كل أخواتنا"

أحمد دومة خلف القضبان، فيتو


وقال عاصم الزهوري: " يا فرج الله يا فرج الله"
أما شريف العربي فعبر عن سعادته قائلًا: "الخير قادم بإذن الله عقبال الجميع ان شاء الله"
ورد نبيل حامد فقال: "مهما كان اختلافنا السياسية بس كلنا بنفرح لأي حد يخرج من السجن الف مبروك وعقبال الكل"
وقال عبد العزيز علي: " كلما ارتكنت إلى وسادة اليأس بحثًا فيها عن سلامك النفسي، جاءك الأمل ينخر في الوسادة ليعكر عليك صفو الإستسلام الجميل.. خروج أحمد دومة"

 

العفو الرئاسي عن أحمد دومة

الجدير بالذكر أن  طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة  العفو الرئاسي، أعلن أن الناشط السياسي أحمد دومة من بين المفرج عنهم بقرار رئاسي.
وأضاف الخولي "الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة."
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إخلاء سبيل 30 متهما بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب.

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