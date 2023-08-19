دانا حمدان تتعرض للنصب وتوجه رسالة للمتابعين

تعرضت الممثلة ومصممة الأزياء دانا حمدان، للنصب والاحتيال، من قبل أحد بائعي المفروشات المنزلية، إلى جانب قيامه بتهديدها، والمماطلة بإعادة حقها، بحسب تعبيرها.

وقالت "حمدان" في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "تعرَّضت للنصب، هناك من طلب أن أُحوّل له أموالًا مقابل المفروشات التي اشتريتها، واستلم الأموال ولم يوافق على إعادتها لي".

وأكدت "حمدان" أنها أخطأت بحق نفسها، لأنها لم يكن عليها التعامل مع الأشخاص بهذا الود، مشيرة إلى أنها تُطالبه بحقها المادي، وهو بدوره يتجاهلها.

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وأشارت إلى أن الشخص ذاته يقوم بتهديدها، مؤكدة أنها لن تتوقف عن طلب حقها، محذّرة متابعيها من التعامل مع المتاجر غير الموثوقة عبر الإنترنت.

آخر أعمالها

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دانا حمدان مسلسل "الطاووس" الذي عرض، العام 2021، وتناول قصة "كمال الأسطول" وهو محامٍ مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره كي يحقق في إحدى قضايا اﻻغتصاب التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، أشرف مصيلحي، وغيرهم.

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