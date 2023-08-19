مشاهد حفل أنغام في العلمين الجديدة، الفنانة تبكي بعد هذه الأغنية (فيديو)

أحيت النجمة أنغام مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا ضخما وذلك ضمن فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة، حيث رفع الحفل شعار "كامل العدد" في أجواء مميزة بالمدينة.

حفل أنغام في العلمين الجديدة

وفور صعودها على المسرح قالت أنغام إنها منذ فترة كبيرة لم تغن فى الساحل الشمالى والذى يعتبر من أجمل المناطق التي عاشت فيها، مضيفة: "مبروك لمصر على العلمين.. وجمهورى واحشني جدا".

وبدأت أنغام حفلها بعد ذلك بأغنية "ونفضل نرقص"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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أغنية شبر ونص

وخلال الحفل طلبت أنغام من جمهورها الغناء معها بدون موسيقى أغنية "شبر ونص"، التي طرحتها مؤخرا لأطفال مستشفى الدكتور مجدي يعقوب.

https://fb.watch/mw9owAu_m0/?mibextid=R5ymit

وقالت أنغام: "غنوا معايا أغنية إزاي بس يا شبر ونص بدون موسيقى.. إزاي بس يا شبر ونص اتعلمت مخصوص علشان أطفالنا المصريين من كل الوطن العربي، وخصوصا مستشفى الدكتور مجدي يعقوب اتفتحت عشانهم، وأظن جمعت قلوب الوطن العربي".

بكاء أنغام

ولم تتمالك أنغام دموعها بعد غنائها “اكتبلك تعهد”، حيث انهمرت دموعها بعد تحية الجمهور على ما قدمته خلال الأغنية من مشاعر.

أغاني أنغام

وتألقت أنغام خلال الحفل بباقة من أجمل أغانيها والتي يحبها الجمهور، ومنها: "هتشتاقوا" و"حالة خاصة جدا" و"بتعدى السنين"، و"مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك".

رسالة شكر للمايسترو هاني فرحات

وخلال الحفل وجهت أنغام رسالة شكر المايسترو هاني فرحات وقالت: "اسمحولي أشكر الأوركسترا، والمايسترو الغالي العزيز هاني فرحات فخر مصر حقيقي، أنا فخورة إني زاملته، يارب تكونوا انبسطوا زي ما اتبسطت، ونورتوا العلمين ومصر".