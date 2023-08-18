الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

بعد تحذيرات من زلزال مدمر، هزة أرضية قوية تضرب تركيا

زلزال تركيا، فيتو
زلزال تركيا، فيتو

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن رصد زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة غل باشي في ولاية أديامان جنوب شرقي البلاد.

زلزال قوي يضرب تركيا 

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في البيان الصادر عنها إن مركز الهزة وقع على عمق 5.43 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وحذر عدد من علماء الفلك والجيوفيزياء في تركيا، من احتمال تعرض مدينة إسطنبول لزلزال مدمر خلال الفترة القادمة.

وهو ما استقبلته السلطات باستعدادات كبيرة لتجنب كارثة مثل ما حدث في كهرمان مرعش جراء الزلزال المدمر الذي ضربها وتسبب في مقتل عشرات الآلاف. 

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وفي هذا السياق شرعت ولاية إسطنبول التركية، وإدارة الكوارث أفاد، في اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة زلزال محتمل قد يضرب المدينة؛ وتشمل تعزيز المباني وإنشاء نقاط تجمع وتأسيس شبكة اتصال لاسلكي.

تركيا تستعد لزلزال مدمر يضرب إسطنبول 

ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام محلية إن السلطات التركية بدأت في الاستعداد لمواجهة زلزال قد يضرب المنطقة، وذلك وفقا لتنبؤات الخبراء.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية:

- تعيين 39 واليًا على مناطق إسطنبول الـ39 لضمان عدم وجود فراغ إداري في حال تعرض مسؤولي المناطق الحاليين للإصابة جراء الزلزال.

- استكمال تعزيز مقاومة 2.576 مبنى حكومي ضد الزلزال، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمباني الإدارية.

- وضع خطة عمل لتقليل المخاطر ومتابعة الأنشطة الزلزالية على مدار الساعة من خلال 250 محطة استشعار.

- إنشاء مكاتب تواصل في 963 حي وتعيين موظفين فيها.

- زيادة عدد النقاط المخصصة للتجمعات أوقات الكوارث إلى 5.578 نقطة وتوفير البنية التحتية اللازمة.

- تأسيس شبكة اتصال وتواصل لاسلكي بديلة واختبار فاعليتها يوميًا.

وتمثل هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين استجابة المدينة للزلازل المحتملة، وتوفير وسائل الأمان والدعم للسكان في حالة حدوث كارثة.

وتستمر الاستعدادات على نطاق واسع لضمان أقصى درجات الجاهزية والاستجابة الفعالة في حالة الطوارئ.

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تركيا تستعد لزلزال مدمر يضرب إسطنبول بهذه الإجراءات

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