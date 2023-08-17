أرقام قياسية لبيب جوارديولا مع السيتي بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي، وثاني مدرب يحقق اللقب 4 مرات

جوارديولا، حقق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إنجازا قياسيا على مستوى بطولة السوبر الأوروبي بعد التغلب على فريق إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

أرقام قياسية لبيب جوارديولا بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي

ووفقا لشبكة “سكواوكا” للإحصائيات، أصبح جوارديولا أول مدرب يفوز بكأس السوبر الأوروبي مع 3 فرق مختلفة.

وحقق جوارديولا كأس السوبر الأوروبي، مع برشلونة مرتين، بالإضافة إلى لقب وحيد مع بايرن ميونخ، ولقب مع مانشستر سيتي.

وأصبح جوارديولا ثاني مدرب يفوز بكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي حقق الفوز به مرتين رفقة ميلان، ومثلهما مع ريال مدريد.

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جوارديولا يلاحق فيرجسون

فيرجسون مع جوارديولا

كعادته في تحقيق البطولات للأندية، يسجل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أرقامه الخاصة، بعد تتويجه بلقب السوبر الأوروبي مع مانشستر سيتي، لأول مرة في تاريخ النادي.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية، رفع جوارديولا رصيد ألقابه إلى 36 بطولة، حققها خلال 15 سنة فقط، عمر مسيرته التدريبية، مع أندية برشلونة، وبايرن ميونخ، ومانشستر سيتي.



وحطم جوارديولا رقم أسطورة التدريب في رومانيا ميرتشا لوتشيسكو، الذي حقق 35 لقبًا، خلال 42 سنة، هي عمر مسيرته التدريبية.

ويتصدر قائمة المدربين الأكثر حصولًا على البطولات، أسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون، برصيد 49 لقبًا، خلال مسيرة التدريبية، التي تصل إلى 39 سنة.

وحطم بيب غوارديولا رقمه القياسي للفوز بالبطولات مع نادي واحد.14 بطولة مع برشلونة.15 بطولة مع مان سيتي.



توج جوارديولا بلقبه رقم 15 تاريخيًا مع مانشستر سيتي ليتفوق بفارق لقب واحد عن عدد بطولاته مع برشلونة الإسباني في رقم قياسي جديد للإسباني في عالم الساحرة المستديرة.

ووصل جوارديولا للبطولة رقم 36 في تاريخه التدريبي كمدير فني، ليصبح ثاني أكثر مدرب تتويجًا بالألقاب تاريخيًا بعد السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي برصيد 49 لقبًا..

وحل جوارديولا ثانيًا في قائمة المدربين الأكثر تحقيقًا للبطولات القارية في أوروبا برصيد 7 ألقاب "3 دوري أبطال - 4 كأس السوبر"، متساويًا مع الاسكتلندي السير أليكس فيرجسون "2 دوري أبطال - 2 كأس الكؤوس - 2 كأس السوبر - 1 كأس الإنتركونتيننتال" والإيطالي جيوفاني تراباتوني "3 الدوري الأوروبي - 1 دوري أبطال - 1 كأس الكؤوس - 1 كأس السوبر - 1 كأس الإنتركونتيننتال"، وجميعهم خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتصدر للقائمة برصيد 9 ألقاب هي 4 دوريات أبطال - 4 كأس السوبر - 1 كأس إنتر توتو.

اللقب الرابع لبيب جوارديولا مع السيتى هذا الموسم

وتوج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي للموسم الحالي 2023/2024، بعد الفوز على إشبيلية الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب "كارايسكاكيس" باليونان.

ويعد هذا اللقب هو الرابع لفريق مانشستر سيتي في عام 2023، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحسم مانشستر سيتي اللقب بعد الفوز بنتيجة (5-4)، على حساب إشبيلية في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مانشستر سيتي إمام إشبيلية في مباراة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب "كارايسكاكيس" باليونان.

وسجل كول بالمر لاعب مانشستر سيتي هدف التعادل لفريقه في شباك إشبيلية بالدقيقة 63، من عمر المباراة المقامة بينهما في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وكان يوسف النصيري لاعب إشبيلية قد سجل الهدف الأول لفريقه في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 25.