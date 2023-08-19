السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، النصر يخسر في ملعبه لأول مرة منذ عام ونصف

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

الدوري السعودي، ألحق فريق التعاون أول خسارة بنظيره النصر على ملعبه بعد صموده لعام ونصف في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الفوز عليه مساء الجمعة (2-0)، ضمن المرحلة الثانية من المسابقة.

وكانت آخر خسارة لفريق النصر على ملعبه (أول بارك) يوم 3 من مارس 2022 أمام الغريم التقليدي الهلال (4-0) في بطولة الدوري السعودي، ولم يستطع أي فريق هزيمة النصر بعدها بما فيها طوال الموسم الماضي بدوري روشن للمحترفين.

ويعتبر هذا الفوز التاريخي الأول لفريق التعاون على النصر بملعبه بالرياض في عهد دوري المحترفين؛ حيث حقق العالمي الفوز على التعاون في كل المباريات بملعبه في الرياض بعهد دروي المحترفين باستثناء تعادل وحيد (2-2)، في موسم "2010-2011".

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ونجح النصر في تحقيق 12 فوزًا متتاليًا في الدوري السعودي على ملعبه بالرياض، لتنهي مباراة أمس هذه السلسلة الإيجابية.

ورفع التعاون، عدد انتصاراته على النصر لـ6 مرات، مقابل 17 فوزًا لفريق النصر، في حين حضر التعادل 4 مرات.

ولأول مرة يخسر النصر في أغسطس في خامس مواجهة تجمع الفريقين بالدوري، بعد أن فاز النصر في 3 مواجهات، وحضر التعادل مرة وحيدة.

وحقق سكري القصيم الفوز في ثالث مواجهة تجمع الفريقين في الجولة الثانية بعد انتصاره مرتين (1-0)، موسمي "2020-2021"، "2022-2023"، على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة.

ورفع التعاون، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما استمر النصر بلا نقاط في المركز الـ15.

مدرب النصر يحدد مطالبه 

كشفت صحيفة "الرياضية"، مطالب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، بعد الهزيمة في أول جولتين من الدوري السعودي.

وأكدت الصحيفة أنه طالب إدارة النصر بالتعاقد مع مدافع محلي، حيث حدد اسمين فقط وهم، متعب الحربي، مدافع نادي الشباب، وعبد الله العمار، مدافع نادي ضمك، من أجل ضم أحدهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاسترو طالب إدارة العالمي بفتح باب التفاوض مع إدارة الناديين للوصول إلى اتفاق سواء بنظام الإعارة أو البيع النهائي.

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