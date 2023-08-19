السبت 19 أغسطس 2023
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سياسة

فريد زهران: العفو عن أحمد دومة وإخلاء سبيل عدد من المحبوسين خطوة هامة

فريد زهران، فيتو
فريد زهران، فيتو

أحمد دومة، رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة الذي صدر اليوم بالإضافة لقائمة تضم 30 اسما صدر لهم قرار إخلاء سبيل.

 

العفو عن أحمد دومة


وأكد زهران أن الإفراج أو العفو عن أي سجين  يعد بالنسبة لنا خطوة هامة نحو إخلاء مصر من سجناء الرأي. وهذا ما نسعى إليه ولا نكف عن المطالبة به، لكن هذه الخطوة وهذه القائمة لاتزال أقل كثيرا مما نطمح إليه.
موضحا أن القوائم التي تضم عشرات الأسماء والتي تصدر من حين لآخر ليست هي مانسعى إليه، لكننا نؤكد – كما أكدنا دائما- على ضرورة تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية.

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قرارات العفو الرئاسي 


كما طالب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي بالعفو الشامل عن كافة المحكوم عليهم من دوائر قضائية لا يجوز الطعن على احكامها بموجب حالة الطوارئ التى ألغاها رئيس الجمهورية  والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تحريض عليه 
واكد كذلك على ضرورة الافراج عن كل المحبوسين احتياطيا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين والتوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا بعامين واحالتهم لقضايا أخرى لمد فترة الحبس تحايلا على القانون.
منبها إلى أن هذه القائمة وماسبقها لم تتضمن أسماء مسجونات وطالب بسرعة النظر في أمر المحبوسات على ذمة قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي واللاتي لم يثبت تورطهن في أي أحداث عنف أو تحريض عليه والإفراج الفوري عنهن وهو أمر تأخر كثيرًا ولابد أن يولى عناية خاصة فمعاناتهن مضاعفة لأن كثير منهن أمهات والعقوبة التي يتعرضن لها يمتد أثرها لأسرهن وخاصة الأمهات منهن.

 

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